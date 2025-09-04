Carmen Susín, tajante por el reparto de menores: "No hay nada más racista que atender al chantaje de independentistas"

“No hay nada más racista ni xenófobo que atender al chantaje de los partidos independentistas que no quieren menores en sus comunidades autónoma”. Así de contundente se ha mostrado este jueves la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, al ser preguntada por las conversaciones con el Gobierno de España para atender al reparto de los menores extranjeros que se encuentran en Canarias.

Un reparto de menores que ya se ha convertido en una de las grandes fricciones entre el Gobierno de España y el de Aragón. El Ejecutivo autonómico ha presentado un nuevo recurso contra los criterios fijados en el Real Decreto, y ya avisa de que seguirá haciéndolo con cada paso administrativo que se dé por parte del Ministerio.

Según la consejera del ramo, este reparto “invade competencias autonómicas” y “rompe todos los consensos del 2022”. “Lejos de negociar, lo único que se ha pretendido desde el primer momento es imponer por el interés general único y exclusivo del presidente del Gobierno y sus sucesiones continuas al chantaje de los partidos independentistas”, ha apuntado.

En cualquier caso, y pese a la batalla judicial emprendida, Susín ha dejado claro que el Gobierno de Aragón “no es insumiso” y “cumplirá la ley”.

Pero para cumplir la ley, la consejera de Bienestar Social demanda tener información sobre los menores que se van a trasladar a la Comunidad, de los que “no sabemos absolutamente nada”. “ No sabemos ni cuántos menores, ni cuándo van a venir, ni si van a venir por partes, ni si van a venir todos de una vez, ni si son menores de 15 años, ni si son menores de 17, ni si son menores con discapacidad, ni si son menores con trastornos de conducta o con cualquier problema de salud mental… La actitud del Gobierno de España es absolutamente irresponsable”, incide Susín.

Actualmente, según los datos de la Consejería, Aragón dispone de 104 plazas en el sistema de protección, que “ya están sobrepasadas” y que “vamos a tener, sí o sí, que continuar ampliando”. “En eso es en lo que llevamos trabajando todo el verano, con todas las dificultades. Que nadie tenga ninguna duda de que el Gobierno de Aragón va a hacer su trabajo y va a cumplir con sus competencias, que es atender a estos menores con la dignidad y con la calidad que merece”, añade.