Aragón inicia el curso con 100 plazas de profesores de ESO y FP sin cubrir: "No estamos satisfechos, pero se esperaba"

El curso escolar en Aragón comienza con 100 plazas de profesores de ESO y FP sin cubrir. Una noticia con la que desde Educación "no están satisfechos", aunque dada la situación a nivel nacional de falta de docentes, las de este año son unas cifras que "se esperaban".

Así lo ha asegurado el director general de Personal Docente del Gobierno de Aragón, José María Cabello, junto a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, y el director general de planificación del Gobierno de Aragón, Luis Mallada. Cabello ha señalado que esta es una "situación extraordinaria", por lo que desde el departamento han solicitado al Ministerio tomar medidas también "excepcionales".

Por ejemplo, que los maestros de Primaria puedan impartir clases en primero y segundo de la ESO o, en el caso de que tras los siguientes llamamientos sigan sin cubrirse plazas, hacer una convocatoria el próximo 10 de septiembre fuera de listas para aquellos docentes cualificados sin el máster.

Falta de alumnos

Además de la falta de profesorado, el inicio de curso ha comenzado con una falta de alumnos de primer ciclo. Hasta ahora, se han matriculado 8.845 escolares, lo que supone 281 menos que en 2024, aunque la cifra podría aumentar durante el curso con incorporaciones de otras comunidades o países.

En total, el próximo 8 de septiembre comienzan el curso Aragón 153.638 alumnos de Infantil y primaria (99.566) y Secundaria (54.072). En enseñanzas postobligatorias, están matriculados 14.327 alumnos en Bachillerato, 400 más que el curso anterior: 6.811 en la modalidad de Ciencias y Tecnología, 6.606 en Humanidades y Ciencias Sociales, 825 en Artes y 86 en la opción general.

Entre las principales novedades que ha destacado la consejera, el Departamento de Educación pondrá en marcha un programa de refuerzo en comprensión lectora y matemáticas, dotado con 5,9 millones de euros. Aunque Aragón ocupa actualmente "la quinta posición nacional en lectura y la sexta en matemáticas", el objetivo, según Hernández, es "seguir mejorando los resultados".

También se implanta el Bachillerato de Excelencia e Investigación en el IES El Picarral, con una primera promoción de 15 alumnos con nota media igual o superior a 8, en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Además, el IES Corona de Aragón estrena el programa Bachibac, que permitirá obtener doble titulación en castellano y francés.

La Formación Profesional (FP) vuelve a ser "uno de los ejes estratégicos del Gobierno de Aragón". El director general de Planificación, Luis Mallada, ha subrayado que la FP es "un motor económico y un vínculo directo con miles de empresas de la comunidad", motivo por el cual, en los dos últimos años se han consolidado 52 ciclos formativos y creado 3.300 nuevas plazas, lo que ha permitido alcanzar "los 24.000 alumnos matriculados, más de 1.000 respecto al curso pasado".

27 nuevas enseñanzas

Este año se incorporan 27 nuevas enseñanzas con 1.560 plazas, la mitad en ramas tecnológicas, "apostando por el aprendizaje por retos, la modalidad dual y el campus digital". En cuanto a niveles, se reparten 10.347 alumnos en grado superior, 10.161 en grado medio y 3.160 en FP básica.

En Educación Infantil, el Gobierno de Aragón avanza en la gratuidad progresiva del tramo 0-3 años, que ya registra cifras "récord": "un 41% de escolarización en 0-2 años y un 65% en 2-3 años", según Mallada. Actualmente funcionan 77 aulas de dos años con 752 alumnos, a las que se suman ocho nuevas en el medio rural.

La red autonómica cuenta con 11 escuelas infantiles que atienden a 826 niños y, tal y como han señalado desde Educación, se está trabajando con los Ayuntamientos para financiar 166 escuelas más, con una inversión de 8,8 millones de euros. La apuesta por las escuelas pequeñas se mantiene firme y este curso seguirán abiertas 72 con menos de 10 alumnos, como la de Alquézar, que funcionará con solo dos escolares gracias al apoyo de las familias.

18.500 docentes

En el ámbito del profesorado, pese a las plazas que todavía faltan por cubrir, el director general de Personal Docente, José María Cabello, ha destacado que en la comunidad cuentan con 18.500 con aulas asignadas. Asimismo, ha destacado que este curso se incorporan 400 docentes más, superando las 21.000 nóminas, y se amplían las aulas TEA y de refuerzo en FP. También se refuerza el personal de apoyo con 706 auxiliares educativos, 45 más que el curso pasado.

El transporte escolar "seguirá garantizando el acceso a la educación" con 660 rutas y un presupuesto de 23 millones de euros que beneficiarán a 14.000 alumnos. En becas y ayudas, se han registrado más de 21.000 solicitudes de comedor y material escolar, con un presupuesto de 14 millones de euros, y el Banco de Libros atenderá a 65.000 estudiantes con una inversión de 1,9 millones. También se mantienen las aulas madrugadoras en Infantil, Primaria y Educación Especial, a pesar de los recortes estatales en financiación.