Cuarte de Huerva apuesta por la movilidad, la sostenibilidad y los espacios públicos con una inversión de 7 millones

El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva apuesta por la transformación urbana del municipio gracias a una serie de actuaciones clave en materia de movilidad, seguridad, sostenibilidad y deporte, que suponen una inversión de casi 7 millones de euros. Estas intervenciones se enmarcan en una estrategia integral del Consistorio por la modernización urbana y la mejora de la calidad de vida para los vecinos.

Entre las actuaciones ya en marcha, destacan los trabajos de asfaltado en varias zonas del municipio, como las calles Constitución, Ramón y Cajal y Cabecico Redondo. Estas mejoras, que responden a una demanda vecinal histórica, suponen una inversión de 332.639,50 euros, financiados a través de fondos obtenidos en el marco de la Agenda 2030.

Recreación del nuevo pabellón municipal, en Cuarte de Huerva. Ayuntamiento de Cuarte de Huerva

Además, se ha iniciado la construcción de un nuevo carril bici en la avenida del Rosario, que conectará con la avenida de Valdeconsejo. Esta infraestructura fomentará la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte no contaminantes, en línea con los objetivos del Plan de Movilidad del municipio. La inversión en este proyecto asciende a 357.673,71 euros, gracias a los fondos europeos gestionados a través del CTAZ.

También continúan las obras en el entorno natural del parque Monasterio, que incorporará un sistema innovador de drenaje natural dirigido hacia el río Huerva, controlando el agua pluvial de manera laminada.

Nuevo pabellón municipal

En el ámbito deportivo, las obras del nuevo pabellón municipal siguen avanzando según lo previsto, con una inversión cercana a 5 millones de euros. El nuevo pabellón contará con instalaciones de primer nivel y convertirá a Cuarte en una de las subsedes de la Copa del Mundo de Fútbol 2030.

Además, están a punto de concluir las obras del Parque Deportivo Valdeconsejo, un espacio que contará con un nombre elegido por la propia ciudadanía a través de una iniciativa participativa en las redes oficiales del Ayuntamiento.

Una de las actuaciones más relevantes en términos urbanísticos es la inminente demolición del esqueleto de hormigón abandonado desde 2007, situado en la Calle Rambla. Esta estructura, símbolo del urbanismo inconcluso, será desmantelada en varias fases a través de técnicas controladas que minimizarán el impacto en el entorno.

Tal como ha destacado la alcaldesa, Elena Lacalle, durante el pregón de las pasadas fiestas de julio "la demolición de este esqueleto supone el fin de una etapa que miraba hacia el pasado. Es un paso adelante hacia un Cuarte más ordenado, seguro y con proyección de futuro".

En materia de seguridad vial, han comenzado ya las obras de construcción de una nueva rotonda en la intersección entre la Calle César Augusto y el Camino del Plano, un punto que históricamente ha concentrado un elevado número de accidentes. Esta actuación, incluida dentro del Plan de Movilidad Sostenible del municipio, tiene como objetivo reordenar el tráfico, mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento se destaca el esfuerzo realizado para desbloquear esta intervención a través de la obtención de financiación específica, logrando dar respuesta a una necesidad urgente con una solución eficaz y duradera.