Los opositores a Guardia Civil, rotundos sobre el examen: "Hemos tenido menos tiempo para prepararlo y eso se nota"

Aprobar una oposición nunca es tarea fácil y si a eso se le une preparar una prueba teórica y física el reto se augura aún mayor. Ante esto se enfrentan los opositores a Guardia Civil que ultiman los días antes del 6 de septiembre. Se trata de un día marcado en rojo para los más de 27.000 personas que se presentan a probar suerte y conseguir una de las 3.118 plazas.

Estudiar 25 temas más prepararse en condiciones para las pruebas físicas no es tarea fácil y supone un "sacrificio" para los aspirantes:"Supone dejar aparcados diferentes aspectos de tu vida social para poder llegar a todo", reconoce Carlos, de 25 años.

Este joven zaragozano aspira a que esta tercera vez que se presenta "sea la buena". Así, lleva un régimen estricto para llevar todo al dedillo en el que estudia todas las mañanas y por la tarde se dedica a entrenar las pruebas físicas y psicotécnicos.

La convocatoria de este año ha sido anómala ya que el tiempo de preparación se ha reducido ya que se ha adelantado casi un mes la fecha de examen teórico: "Hemos tenido menos tiempo para prepararlo, ha sido a contrarreloj y eso al final se nota", reconoce este opositor.

Así, estos últimos días antes de que se celebre la prueba el 6 de septiembre a las 7.30 en la Universidad San Jorge en Villanueva de Gállego los nervios aprietan pero según admite espera tomárselo con "calma".

Quien conoce de primera mano esta oposición es la Academia Avanza de Zaragoza, quienes preparan a los aspirantes en todo el camino con profesores que pertenecen a los diferentes Cuerpos y Fuerzas del Estado.

Desde ahí, preparan a cientos de opositores en diferentes áreas, entre ellas, Guardia Civil. Este año han llegado a tener picos de 200 estudiantes en algunos puntos de la preparatoria y se presentan a esta convocatoria alrededor de 100 que esperan conseguir una de las 3.118 plazas disponibles.

"Es mucho temario en poco tiempo. Nosotros siempre les damos una pauta fundamental. Resulta imprescindible la asistencia a clase y una media de estudio por su parte", explica el director de la academia Avanza, José María Grandal. Así, detalla que la preparación óptima suele suponer una media de 5 o 6 horas al día de estudio "como mínimo".

La convocatoria de este año se ha adelantado casi un mes de su fecha más usual de finales de septiembre o principios de octubre, lo que ha supuesto un reto también para los profesores. Asimismo, que se produzca tras acabar el verano admite que puede llegar a ser "una sentencia de muerte".

A esta convocatoria también se une el hecho extraordinario de que pasa de celebrarse en dos días a solo en uno tras las polémicas que se generaban entre los aspirantes que recalcaban la falta de imparcialidad. Además hay que sumar lo ocurrido el año anterior tras filtrarse un examen y suspender el segundo día de examen. Esto causó que se celebrara dos semanas más tarde para la mitad de opositores, lo que podría llegar a restar imparcialidad.

Según explica, el examen al que se enfrentan se trata de una prueba concurso-oposición donde antes de realizar el ejercicio se lleva a cabo un baremo de puntos. En él se tiene en cuenta ciertas cuestiones como nivel de estudios, idiomas, carné de conducir.

La prueba "principal" se trata de los exámenes escritos compuestos por examen de conocimientos, ortografía y gramática, inglés y psicotécnicos. Una vez superados estos, los opositores se enfrentan a una prueba física y a la entrevista personal.

Así, en cuestión de dos meses han pasado por todas las pruebas. Según remiten las fechas oficiales, para el 27 de octubre 2025 los aprobados empezarían ya a formarse en las respectivas academias de la Guardia Civil situadas en Baeza o Valdemoro.