El PP ataca al PSOE por no defender la memoria de Lambán del actor que celebra su muerte: "Cuánta podredumbre"

La polémica con el actor catalán Toni Albà por alegrarse de la muerte de Javier Lambán va a más. El senador popular Eloy Suárez, al frente de la comisión de investigación del 'caso Koldo', ha criticado este martes a través de su perfil en X (antes Twitter) que el PSOE permanezca "mudo".

"Mientras Salvador Illa y Pilar Alegría permanecen mudos ante las declaraciones de este ser tan deleznable, el PP de Jorge Azcón defiende la honorabilidad de Javier Lambán. ¡Cuánta podredumbre sociata!", ha escrito.

Este lunes era el propio presidente aragonés el que utilizaba esta misma vía para recalcar que no iban a tolerar "semejantes descalificaciones". Lo hizo minutos después de conocerse que el Gobierno de Aragón iba a llevar al actor ante la Fiscalía por un presunto delito de injurias e incitación al odio.

Desde la DGA esperan "que se practiquen por parte de la Fiscalía las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades penales y civiles que de ellos se puedan derivar en cuanto tales hechos pudieran ser constitutivos de delito".

Para el Ejecutivo popular, las palabras del actor catalán "constituyen una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Javier Lambán". También consideran que “incitan indirectamente al odio y hostilidad o, cuando menos, constituyen una lesión de la dignidad al causar con su publicación humillación, menosprecio o descrédito contra una persona determinada por razón de su pertenencia al grupo de los aragoneses defensores de la nación española".

No me n’alegro mai de la mort d’algú…però en el cas d’un fill de la gran Ñ en faré una excepció.

Mor Javier Lambán, expresident de l'Aragó, a 67 anys via @elnacionalcat https://t.co/RQtKgqNUQf — TONI ALBÀ ||*|| (@tonialba) August 15, 2025

Lejos de disculparse, Albà -conocido por sus papeles en el programa Polònia de TV3- recurrió a sus redes sociales para negar que se alegrara de la muerte de Lambán y amenazar con llevar a los tribunales a los medios de comunicación que habían publicado la noticia.

"Ya estamos empezando a recoger publicaciones y grabaciones de medios que dicen o hacen interpretaciones de cosas que supuestamente yo he dicho o publicado. La última vez no les llevé ante la justicia para difamarme, pero esta vez será distinta", se leía en su perfil.

Estas palabras contrastaban enormemente con el mensaje que él mismo publicó el pasado 15 de agosto. "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñ haré una excepción", decía.

Esta polémica se une a la larga lista de controversias de Albà, que también insinuó que Inés Arrimadas ejercía la prostitución e insultó a Miquel Iceta.

"Buen viaje a Waterloo!!! (Vigila no pases de largo y vayas a charlar en Amsterdam... ¡allí, estarías como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados!)", le escribía el actor en redes en un mensaje dirigido a la que fuera presidenta de Ciudadanos.

De Iceta llegó a decir que era una "burbujita bailarina" que "expande tufo putrefacto", en clara alusión a su homosexualidad.