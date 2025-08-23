Los efectivos aragoneses en León siguen luchando contra el fuego: atacan por cielo y tierra los incendios

El trabajo continúa para hacer frente a los incendios que asolan el territorio nacional. Hasta León se desplazaron el pasado jueves un destacamento de más de 30 personas de las brigadas forestales del Gobierno de Aragón y siguen luchando por aire y tierra contra las llamas.

Este sábado así continúan enfocados en prestar sus servicios contra el incendio forestal de Barniedo de la Reina que ya ha quemado más de 25.000 hectáreas. Si este viernes se centraban en el sector de Valverde de la Sierra, un día después han estado destinados a dos sectores.

En el de Riaño, han estado las brigadas forestales terrestres y la helitransportada realizando el ataque a importantes reproducciones del incendio, así como labores de perimetraje. En el sector de Valverde de la Sierra han estado las dos autobombas apoyando el ataque a otras reproducciones.

Un efectivo de Infoar intenta apagar las llamas del incendio de Barniedo de la Reina, en León Infoar

Su trabajo no está resultando sencillo. Según el dispositivo de Infoar señalaba las dificultades más destacadas en la zona son la compleja orografía y la elevada carga de combustible vegetal, que incrementan la intensidad del fuego y complican los trabajos de extinción.

Así, la gran comitiva desplazada la conforman brigada helitransportada de Calamocha con su helicóptero, que tomó el relevo de la brigada de Ejea de los Caballeros este viernes. Además, se encuentran dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos (uno de ellos dentro del Grupo de Apoyo al Director de Extinción) y dos capataces.

Según el plan de acción, está previsto que los efectivos trasladados del Gobierno de Aragón vuelvan a la Comunidad este domingo aunque todo dependa de cómo evolucionen los incendios.