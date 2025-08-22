Toño, el pastor que combate los incendios con sus ovejas: "Nos olvidamos de que es un trabajo que hay que hacer todo el año"

A pesar de que las máquinas parece que vienen a dominar el mundo, ejercicios tan rudimentarios como el pastoreo que lleva años realizándose se convierten en irreemplazables en muchas ocasiones.

Así se está viendo tras los incendios forestales que llevan más de quince días arrasando parte del noroeste peninsular y está poniendo en jaque a los medios disponibles, lo que ha derivado a la actuación del Gobierno de Aragón para ampliar el número de los mismos en la comunidad.

En esta misma línea y con el objetivo de paliar esta trágica situación y evitar que suceda en Aragón se ha puesto en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Saborea Guara Somontano de la mano de la Comarca del Somontano y SEO Bird Life el cual busca facilitar el pastoreo, la creación de corta fuegos por parte de las ganaderías de la zona de la provincia oscense y dar un empuje a los productos locales.

De esta forma, cuenta con la colaboración de hasta nueve pastores repartidos entre los municipios oscenses de Alquézar, Adahuesca, Bierge, Colungo, Naval y Estadilla.

"Hay zonas que no se puede limpiar con maquinaria, hay que hacerlo manual, entonces es una solución", explica Toño Aines, pastor que participa en el proyecto desde Alquézar. De esta manera, se encarga su rebaño de ovejas que pasta ahí de eliminar los herbáceos que terminan siendo un combustible para los incendios.

Para este pastor, esto no es nada nuevo ya que lo llevan haciendo "desde siempre". La finca a la que se le ha adjudicado para llevar a sus ovejas es de una hectárea en la entrada de Alquézar. Mismo terreno que Aines llevaba ya cinco años pastoreando con su ganado: "Ya sus dueños lo hacían hace años", reitera.

Así, el proyecto ya no solo constituye un beneficio para las tierras al crear cortafuegos gracias a las ovejas, sino que también echa una mano a los propios pastores a llevar a cabo sus tareas: "Nos ayuda un poquito para que sea viable y podamos pastorear más sitios". Esto es gracias a que se les facilita puntos de bebederos para los animales, creación de cercados e incluso comida porque hay zonas que no generan lo suficiente para abastecer al rebaño.

Un rebaño de ovejas pastando en una zona de Huesca SEO BirdLife

De esta manera, este plan de sostenibilidad potencia el trabajo de las ganaderías de las zonas colindantes a los pueblos para protegerlos de las llamas. Sin embargo, para que esto sea posible, Aines recalca: "Esto es un trabajo que hay que hacerlo durante todo el año, sobre todo en invierno. En invierno es cuando hay que limpiar los montes".

Tras las terribles imágenes de este agosto con terrenos asolados por las llamas, han sido muchos los que han lanzado la pregunta al aire de por qué no había cortafuegos como antaño. Este pastor responde: "Antes en los pueblos había mucha gente, muchos agricultores, ganaderos. Los entornos de los pueblos y los caminos estaban limpios".

Detrás de este proyecto y quien coordina las nueve zonas de la comarca del Somontano para revertir la situación es Pablo Oliván. Como bien explica su coordinador, los puntos elegidos no están puestos al azar sino que se basan en un extenso estudio a través de las zonas en peligro de incendio de Aragón o que han sido víctimas de las llamas en los últimos años.

Asimismo, se tuvo en cuenta la cercanía a los núcleos de viviendas o incluso a las carreteras. Un punto importante ya que como bien señala Oliván "conviene" mantenerlos limpios para poder tener una vía de evacuación o una vía de acceso para los servicios de emergencias.

Uno de los pastores que participa en el proyecto en Alquézar SEO BirdLife

"Se trata en muchos casos de parcelas que estaban abandonadas durante años, que tienen hierbas, arbustos, incluso árboles. Por lo que los limpiamos y quitamos también ese combustible que es toda esa vegetación", explica Oliván.

Así, en escasos días las ovejas dejan limpio un terreno muy amplio y crean cortafuegos de gran extensión que refuerzan las acciones realizadas por los trabajadores forestales a lo largo del año.

Del mismo modo, este proyecto no solo se basa en el pastoreo, sino que también crea pequeños cortafuegos a través de los hortelanos con la puesta en marcha de nuevos huertos. A pesar de que genera no solo beneficios a la naturaleza, sino también al producto local con el cultivo de calabazas, habas o tomates, en este sentido se han encontrado con la falta de gente dispuesta a hacerse cargo de ellos a causa de la despoblación del medio rural.

Del mismo modo, para abarcar más territorio desde el plan se busca llegar a acuerdos con propietarios de zonas para cuidar la misma y con ello contribuir a extender el proyecto.