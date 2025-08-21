Aragón comprará más medios de extinción y revisará "todos" sus planes tras la ola de incendios en España

Aragón comprará más medios de extinción y revisará "todos" sus planes tras la ola de incendios que está asolando España. La intención es mejorar "todo lo posible", lo que incluye la ampliación de la red de helipuertos que pueden trabajar las 24 horas o la adquisición de nuevas autobombas.

En todo ello se empezará a trabajar a partir del próximo 1 de septiembre. El consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado este jueves que tanto la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, como el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, comparecerán en las próximas semanas para explicar "técnicamente" cómo ha ido el verano y qué se quiere conseguir con estos refuerzos.

Bermúdez de Castro tiene claro que "hay que tener más medios de extinción". La principal apuesta pasaría por la compra y modernización de las autobombas, para lo que se estudia recurrir al renting, una fórmula que ya han utilizado otras comunidades autónomas. Ha de tenerse en cuenta que cada unidad puede costar de 180.000 a 600.000 euros, de ahí que se esté valorando un alquiler a largo plazo como mejor solución.

Entre los planes del Ejecutivo también está modernizar el Puesto de Mando Avanzado, revisar los planes de autoprotección de los municipios y habilitar líneas económicas para ayudar a los pueblos más pequeños a proteger sus cascos históricos. Igualmente, se está trabajando en la creación de un consorcio de Bomberos con las tres diputaciones y ayuntamientos como el de Huesca.

"Creemos que es necesario que abarque el mayor número de parques de todo Aragón. El Gobierno de Aragón va a participar en todos los sentidos con el ánimo de aportar. Esperemos que a final de año esté constituido", ha avanzado el consejero.

En el horizonte está también la creación de un centro de emergencias, una iniciativa en la que "hay que seguir avanzando" para alcanzar un acuerdo político entre todos los partidos. Además, desde el Pignatelli reconocen la necesidad de dar más medios "y seguir dignificando las condiciones laborales" de las plantillas de extinción.

Todo este refuerzo no se centraría únicamente en los grandes incendios forestales, sino que se piensa para todo tipo de emergencias, desde tormentas hasta avenidas extraordinarias del Ebro.