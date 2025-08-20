Los efectivos de Aragón desplazados a los incendios de León seguirán prestando ayuda al menos hasta el domingo

Los efectivos del Gobierno de Aragón desplazados a los incendios forestales de Castilla y León seguirán colaborando en la extinción de las llamas al menos hasta el próximo domingo 24 de agosto.

Según la planificación prevista, este jueves, los equipos aragoneses se desplazarán hasta el incendio de Barniedo (León). A primera hora de la mañana, se realizará el relevo de efectivos, con la llegada de nuevos profesionales desde la Comunidad.

En total permanecerán desplegados y a disposición del director de extinción más de 30 integrantes del Infoar. Entre ellos, la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros con su helicóptero, dos brigadas terrestres, dos autobombas, tres técnicos (uno de ellos del Grupo de Apoyo al Director de Extinción - GADEX) y dos capataces.

Su labor no está resultando nada sencilla, ya que las características del terreno, de difícil acceso, limitaron el uso de autobombas e hicieron que hubiera que recurrir a herramientas manuales.

En las últimas horas, los aragoneses se incorporaron también a la extinción del incendio forestal declarado en Artana, en la provincia de Castellón.

Era uno de los fuegos que más preocupaba, ya que había sufrido un rebrote en una zona inaccesible para los medios terrestres.

Hasta allí, según informaron desde el Gobierno de Aragón, se trasladó la brigada helitransportada de Calamocha con su helicóptero a solicitud de la Generalitat Valenciana. No obstante, minutos antes de las 20.30 se confirmó que volvían a casa.

Esta semana, la Comunidad ha tenido varios sustos con los incendios forestales, aunque ninguno de relevancia. El de Aragüés del Puerto se pudo dar por controlado este martes a las 7.00, mientras que el de Torrente de Cinco se dio por extinguido a las 22.45 de este lunes tras arrasar 19 hectáreas no arboladas.