Pilar Alegría, en el último adiós a Javier Lambán: "El respeto a su figura está por encima de las diferencias"

Cientos de personas despiden este sábado al expresidente de Aragón, Javier Lambán, en su ciudad natal. Hasta Ejea de los Caballeros (Zaragoza) se han acercado desde amigos íntimos como Emiliano García-Page a destacados dirigentes del PSOE como la ministra, portavoz y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría.

Pese a sus desencuentros, agravados en los últimos años, Alegría ha querido quedarse con el respeto personal y su trayectoria como servidor público. “En el PSOE siempre ha habido voces que han opinado de manera diferente, pero independientemente de esas diferencias o de esas posiciones divergentes, prima el respeto personal. El reconocimiento a la figura y a la persona de Javier Lambán está por encima de todo”, ha dicho.

De su antecesor al frente del PSOE aragonés, la ministra ha destacado que “siempre puso Aragón por encima de todo”. “Todos los socialistas aragoneses queríamos trasladar nuestro respeto y nuestro pésame a su familia y a todo el pueblo de Ejea. Para él, era su casa y una de sus principales prioridades”, ha continuado.

Reducir su legado en pocas palabras sería, según Alegría, “realmente imposible”. “Yo a él lo definiría como un enorme político, un aragonés por los cuatro costados. Siempre defendió con absoluta contundencia y vehemencia sus ideas, que por cierto, solían coincidir siempre con la mejora de Aragón, y sobre todo, con la mejora de la vida de los aragoneses y las aragonesas, que es a lo que se dedicó durante toda su vida como servidor público”, ha recalcado.

Con su habitual ‘que la tierra te sea leve’, la ministra ha destacado a Lambán como una persona absolutamente franca y clara. “Hablaba con absoluta contundencia. Los socialistas le vamos a echar siempre de menos”, señalaba.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha querido acompañar "en nombre de todo el Partido Socialista" a toda la familia "en un momento tan duro". "Dedicó parte de su vida a mejorar la vida de los aragoneses y pensamos que será un legado que durará siempre", ha subrayado.

También en esta línea, el expresidente de Aragón Marcelino Iglesias ha recordado sus "convicciones profundas, de hierro" y su gestión de la Comunidad "en unos años muy difíciles". "Tenemos todos un gran recuerdo de este presidente, y yo quiero transmitir a su familia y a todos los compañeros el pesar y la tristeza que sentimos en este momento", ha declarado.

