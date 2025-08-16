Azcón recuerda a Lambán como “sincero y sin pelos en la lengua” y confía en un homenaje futuro

Aragón está de luto oficial. Cientos de personas han acudido a Ejea de los Caballeros para despedirse del expresidente Javier Lambán. La ceremonia, discreta e íntima como ha solicitado expresamente su familia, ha sido un acto civil celebrado en su localidad natal.

El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado la figura política y personal de Lambán, al que ha definido como "una persona muy querida". "Va a ser recordado por todos los aragoneses y todos los españoles. El presidente Lambán va a ser recordado como un servidor público", ha subrayado.

Azcón ha querido poner en valor su carácter directo y firme: "Hay que reconocer que siempre fue una persona sincera, no tenía pelos en la lengua, siempre defendiendo Aragón y sus convicciones", ha dicho. "Cuando quería hacerse entender, sabía las palabras precisas que debía utilizar", ha añadido. Reconociendo que, pese a las diferencias, "tuvimos la oportunidad de discutir y de llegar a grandes acuerdos".

Sobre la posibilidad de organizar un homenaje institucional, el presidente autonómico se ha mostrado prudente: "De momento vamos a cumplir los deseos de la familia. Hemos estado hablando muy de cerca con ellos y queremos cumplir la voluntad de Lambán". Aun así, ha reconocido que "si pudiéramos hacer algo, con el acuerdo de la familia, como homenaje a Lambán, lo haríamos encantados de la vida", ha asegurado.

Azcón ha recordado que recientemente se colgó en el edificio Pignatelli el cuadro oficial del expresidente y que "dentro de poco podremos ponerlo en una nueva zona con mayor visibilidad", ha adelantado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha atendido a los medios en la despedida de Javier Lambán

El presidente aragonés también ha querido detenerse en la relación personal que mantuvo con Lambán, más allá de la discrepancia política: "Hemos vivido momentos complicados como la pandemia, cuando él era presidente de Aragón y yo alcalde de Zaragoza. Siempre colaboramos en muchas cosas, más de en las que discutimos, y por eso, al margen de la relación política, también había una relación personal", ha reconocido.

Aragón estará de luto durante tres jornadas, hasta las 10 de la mañana del 19 de agosto. Las banderas oficiales en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma ondearán a media asta en el exterior y con un crespón en la moharra en el interior.