Aragón eleva a rojo plus la alerta por "riesgo extremo" de incendios: prohibidos los fuegos artificiales y quemar rastrojos

El mapa de Aragón, prácticamente entero de rojo por riesgo de incendios. E. E.

Aragón ha elevado este viernes a rojo plus, el mayor nivel posible, la alerta por "riesgo extremo" de incendios en las tres provincias.

Desde la Dirección General de Interior y Emergencias se insta a toda la ciudadanía a extremar las medidas de precaución en todas sus actividades al aire libre, especialmente en zonas que puedan ser susceptibles de afecciones por incendios forestales.

Lo mismo ha hecho el propio presidente de Aragón, Jorge Azcón. "Precaución. La prudencia es vital en casos de emergencia", ha escrito a través de su perfil en X (antes Twitter).

Las instrucciones y recomendaciones necesarias, dicen desde el Ejecutivo, se difundirán a través de las redes sociales y la web del Gobierno de Aragón, que se recomienda consultar ante cualquier actividad o desplazamiento.

El nivel rojo plus entrará en vigor desde las 0.00 de este sábado 16 de agosto y, en principio, se prolongará hasta las 0.00 horas del miércoles 19.

Con ella, queda prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos y la quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda y restos selvícolas, quedando suspendida cualquier autorización concedida para el uso del fuego en espacios abiertos.

Tampoco se podrá encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello.

Lo mismo sucederá con la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas o las labores de cosecha y cualquier otra de carácter agrícola que se realice con maquinaria.

Asimismo, no se podrán utilizar ahumadores en la apicultura en el medio natural, arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio o celebrar espectáculos pirotécnicos.

Además se suspende la autorización de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, así como cualquier evento que pueda generar situaciones que favorezcan el inicio de un incendio forestal.

Por otra parte, se limita el acceso mediante vehículos a motor a las masas forestales de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión, salvo el acceso a la propiedad, desarrollo de actividades profesionales, acceso a los entornos urbanos, y actuaciones de emergencia o interés general.

Desde el Gobierno aragonés se recomienda a la población seguir las indicaciones de Protección Civil y pide que colaboren con las autoridades ante las medidas preventivas o las actuaciones que se dicten para evitar la declaración o propagación de fuegos.