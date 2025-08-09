Octavio López pide disculpas pero niega la mayor tras su polémica: "Nunca he pretendido alentar a la confrontación"

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha pedido disculpas este sábado tras la polémica en las Fiestas de San Lorenzo de Huesca, donde ha pedido parar unos segundos el pregón para que se oyeran los insultos contra Pedro Sánchez.

López ha emitido un comunicado "pidiendo disculpas a quien se haya podido sentir ofendido por la intervención que recoge la grabación de la cámara de televisión" y ha subrayado que nunca ha pretendido alentar a la confrontación o la descalificación.

"Al contrario, me he dirigido a la concejala de Fiestas para hacerle ver que no se le escuchaba en la calle y que la algarabía y la multitud hacían inaudibles sus palabras. Esto queda acreditado por los gestos que la alcaldesa de Huesca hace en la misma secuencia desde el balcón, pidiendo con sus brazos que se aplaque el griterío para poder seguir con el pregón", agrega.

En el día grande de #Huesca, la alcaldesa retrasa el pregón porque algunos gritan contra Pedro Sánchez.

Lo que le falta a Lorena Orduna es educación. Éste es un ejemplo más; ya nos tiene acostumbrados. Le falta saber estar y le sobra sectarismo.#DesprecioInstitucional pic.twitter.com/1d0FVnWUhU — PSOE Huesca (@PSOEHuesca) August 9, 2025

En el comunicado dice que a lo largo de su dilatada trayectoria pública "es conocido por todos los actores políticos" que su talante está "en las antípodas de lo que puede desprenderse de dichas imágenes": "Me he mostrado siempre partidario del respeto, el diálogo y el acuerdo, eludiendo cualquier tentación de confrontación y más aún de descalificación".

Es más, asegura que jamás ha incurrido en desconsideración, ni política ni personal, hacia ningún compañero o adversario político. "Ese va a seguir siendo siempre el criterio que guíe mi actuación, por lo que reitero las disculpas a quien se haya sentido molesto u ofendido en esta ocasión", apunta.

Duras críticas

Sus palabras le han costado tanto a él como a la alcaldesa de Huesca duras críticas por parte de los concejales y diputados del PSOE en Aragón. Su portavoz en las Cortes, Fernando Sabés, cree que lo que le falta a Lorena Orduna es saber estar. "Se llama educación. Le falta ser la alcaldesa de todos. Este es un ejemplo más, probablemente el más visible, pero ya nos tiene acostumbrados. Le falta lealtad y más alegría, pero sobre todo menos sectarismo", ha incidido.

También, nombres propios como Iván Carpi, portavoz de Sanidad del PSOE en el Parlamento autonómico, han censurado que este sea "el nivel de los dirigentes del PP en Aragón". "¿Qué podemos esperar de ellos más allá de sectarismo y ranciedad?", ha escrito en X.

Por esta misma vía, el portavoz de la Ejecutiva de Pilar Alegría, Jesús Morales, decía: "Hace dos semanas tuve el pregón de mi pueblo. Si alguien hubiera querido reventar un acto popular, de todos, de “hacer pueblo” increpando a Sánchez o a Azcón, hubiera actuado rápido para pararlo. Porque no es el momento ni el lugar. Es un día de celebrar, de sumar", ha manifestado.