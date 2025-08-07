El alcalde de la gamba roja desmiente al PSOE y niega su expulsión: "A mí no me lo han comunicado oficialmente"

El alcalde del festín de ostras, gamba roja y jamón de bellota con dinero público, Lucio Cucalón, ha desmentido este jueves a su propio partido y ha negado su expulsión. "A mí no me lo han comunicado oficialmente", ha declarado a los informativos de Aragón TV en los minutos previos al pleno de Aguarón.

Pese al rosario de polémicas que acumula y a que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas por un presunto fraccionamiento de contratos, el cobro de dietas por reuniones que no se produjeron y la compra de aguinaldos sin justificar, Cucalón continúa al frente de este municipio de poco más de 600 habitantes bajo las siglas del PSOE.

"De todas las maneras, ¿qué tiene que ver eso? ¿Si me echan del partido qué pasa? De alcalde no me pueden echar y de concejal tampoco", ha asegurado a los micrófonos de la televisión autonómica.

Llama la atención que Cucalón diga no tener constancia oficial de su expulsión cuando el PSOE hizo público que ya no formaba parte del partido el 10 de junio, hace ya prácticamente dos meses.

En ese comunicado, de hecho, se hablaba en pasado. Los socialistas aseguraron en su día que el expediente se abrió en junio de 2024, justo después de que Cucalón fuera condenado por acoso laboral a ocho meses de prisión. Sin embargo, en todo este tiempo, la dirección no ha comunicado nada "oficialmente" al regidor, según su versión.

Esto ha hecho que el PP lleve semanas hablando de 'expulsión fake', ya que el regidor sigue al frente tanto del Ayuntamiento de Aguarón como de la comarca de Campo de Cariñena.

Este mismo jueves, el regidor ha tenido el apoyo de sus compañeros del PSOE y del concejal de CHA para sortear la moción del PP que exigía su dimisión inmediata.