Aragón exige por carta a Sánchez "toda la información" sobre los menas que llegarán a partir del día 28

Aragón ha exigido este viernes por carta al Gobierno de Pedro Sánchez toda la información sobre la llegada de 251 menores extranjeros no acompañados a la Comunidad a partir del próximo día 28.

El Ejecutivo de Jorge Azcón critica la "falta de transparencia y diálogo institucional" que ha caracterizado al reparto en los últimos meses. En el escrito, remitido al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, la DGA reitera su solicitud formal, ya expresada tanto en las comisiones como en las Conferencias Sectoriales, para que el Ministerio de Sira Rego remita toda la información necesaria para planificar una acogida "digna y con garantías".

“Desde Aragón reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de la Ley y con la protección de la infancia y la responsabilidad institucional que ello implica. Por ello, estamos trabajando para preparar la acogida de los 251 menores asignados, con el objetivo de garantizarles una atención adecuada, respetuosa y centrada en sus derechos”, dice el escrito.

Hasta ahora, la DGA no ha aclarado cómo va a hacer la acogida siendo que, según viene denunciando desde hace meses, los recursos autonómicos están sobresaturados. “No estamos dispuestos a hacinar menores ni a prestar una atención que no cumpla con los estándares de calidad que merecen. La dignidad de los niños y adolescentes debe estar en el centro de cualquier política pública, y no puede verse comprometida por decisiones improvisadas o carentes de respaldo técnico”, dicen desde el Departamento de Bienestar Social y Familia.

Sin la información que necesita por parte del Estado, el Gobierno de Aragón asegura no poder llevar a cabo una planificación “rigurosa, con recursos adecuados y una coordinación efectiva entre administraciones”.

Por ello, insta a que en el plazo de una semana se informe “con precisión” sobre las fechas exactas de llegada y el número de menores que se trasladarán a Aragón en cada una de esas fechas, acompañando ese calendario con la identificación de cada menor así como información sobre su situación administrativa, sus características personales y posibles necesidades específicas, su procedencia e idioma materno.

“La atención y protección a la infancia requiere de una planificación de centros diversos en función de la tipología de atención, personal especializado, recursos físicos y económicos”, expone el documento.

La carta lleva la firma del gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val. En ella no se obvian los recursos judiciales interpuestos por la Comunidad ante lo que ha considerado “un reparto injusto y arbitrario, impuesto por el Gobierno de España conforme a criterios políticos que buscan favorecer los intereses de los partidos independentistas que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno”.