Más de la mitad de los aragoneses creen que el 'cupo catalán' perjudicaría los intereses de la Comunidad

Aragón ya tiene los resultados de su 'CIS exprés' sobre el 'cupo catalán'. Más de la mitad de los aragoneses creen que el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat perjudicaría los intereses de la Comunidad. Es la principal conclusión de la encuesta encargada por el Gobierno de Jorge Azcón, en la que se ha pulsado la opinión de 2.400 vecinos de Zaragoza, Huesca y Teruel.

El estudio, realizado por la empresa A+M, revela también que hasta un 91,4% de los aragoneses teme que una disminución de la financiación por parte del Estado empeore la calidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Para el 51,7% de los sondeados, un acuerdo de estas características crearía ciudadanos de primera y de segunda, una postura en la que coinciden más hombres (55,6%) que mujeres (47,8%).

El muestreo, elaborado en la modalidad de entrevista 'online', bebe de la opinión de 1.400 zaragozanos, 600 vecinos de la provincia de Huesca y 400 de la de Teruel, cuenta con un nivel de confianza del 95,45% y un margen de error de +/- 2,23%.

Para la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, estos resultados demuestran que el Gobierno de Aragón "acertó" al oponerse a "cualquier menosprecio" a la Comunidad.

Para el 50,5% de los encuestados, la financiación autonómica es un tema "muy importante", mientras que un 28,9% lo califican de "importante".

Que el acuerdo con la Generalitat perjudicaría a Aragón y al resto de los españoles lo cree un 52,1%. Otro 41,8% opina todo lo contrario, y otro 6,1% no sabe o no contesta. Las posiciones más contundentes se dan entre los hombres, mientras que entre las mujeres, un 48,9% contestan 'sí' y un 44,7% 'no'.

Lo mismo ocurre al preguntar si ese mismo acuerdo se aplicase en el resto de comunidades: un 53,1% considera que Aragón saldría perjudicado.

El sondeo ahonda también en la posición de los partidos políticos. Para un 42,3% de los encuestados, es el PP el que mejor está defendiendo los intereses de los aragoneses. Aquí, el PSOE de Pilar Alegría obtiene un 33% de los apoyos, y Vox se queda en el 10,5%.

El resto (CHA, Teruel Existe, Podemos, IU y PAR) no pasa de la barrera del 10%.

En este sentido, un 34,5% valora como "muy buena" la defensa que se está haciendo desde el Gobierno de Aragón, con un 22,3% que se sitúa en el "bien" y un 20,4% en el regular. En el extremo opuesto, un 7,9% que contesta 'mal' y un 2,8% que dice 'muy mal'.

¿Y a futuro? La encuesta deja claro que la DGA tendría el apoyo del 44,6% de la sociedad para utilizar "todos los medios democráticos", incluidos los judiciales, para luchar contra el acuerdo.

