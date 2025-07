Azcón anuncia que presentará nuevos presupuestos para 2026 y aleja un posible adelanto electoral en Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este martes que presentará un proyecto de presupuestos para 2026 y ha alejado un posible adelanto electoral. La intención es sacar adelante unas nuevas cuentas que potencien el "magnífico momento" que vive la Comunidad, pero para eso necesitará a un Vox que le exige un rechazo frontal a la inmigración ilegal y limpiar los ríos "aunque nos multen".

El barón popular ha asegurado que si no presentó un borrador este 2025 fue por una cuestión de tiempos, no de votos. Los populares estuvieron meses negociando con los de Santiago Abascal, pero llegó un momento en el que vieron que ya no tenía sentido seguir, ya que haber aprobado el presupuesto a pocos meses de acabar el ejercicio habría provocado "problemas" en la ejecución.

Azcón ha confirmado que ya se está trabajando en el proyecto de 2026. Lo ha hecho entre críticas al Gobierno de España por no ponerlo fácil. Lo normal es que en julio se hubiese convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar el techo de gasto y el resto de 'reglas del juego', pero con la polémica del cupo catalán aún candente no ha habido encuentro.

Pese a todo, el también presidente del PP-Aragón no contempla ir a las urnas antes de 2027. "Si pensásemos en clave electoral sería una posibilidad, al contrario de lo que sucede con el Gobierno de España, que sabe que si adelanta las elecciones sufriría una derrota sin paliativos. Todos los sondeos dicen que, en estos dos años, el respaldo de la sociedad hacia este Gobierno se ha incrementado de una forma muy importante. Posiblemente obtendríamos el mejor resultado de la historia y el PSOE, el peor", ha resaltado.

Otras comunidades sí consiguieron cerrar un acuerdo con Vox para aprobar sus cuentas de 2025. Para Azcón, es momento de que Aragón también tenga una nueva hoja de ruta. A este respecto, ha asegurado que Vox se equivoca cuando ataca al PP, el único partido, ha subrayado, que puede conseguir un cambio político en este país.

54.000 millones de inversión

El líder regional espera acabar 2025 con el anuncio de cerca de 54.000 millones de euros de inversión. "Ninguna comunidad de España y posiblemente ninguna de Europa pueda anunciar inversiones como hoy lo estamos haciendo nosotros. Las hay en logística, agroindustria, automoción, en el sector tecnológico... Aragón es uno de los epicentros de las infraestructuras tecnolóigicas que van a cambiar la economía", ha dicho.

En su opinión, el proyecto con el que se presentó a las elecciones de 2023 presenta, dos años después, un "alto grado de cumplimiento". "Aragón está mejor y afronta un momento histórico, fundamentalmente desde el punto de vista económico", ha apuntado, cifrando en "prácticamente la mitad" los compromisos llevados a cabo.

Tanto es así que, según Azcón, la región va camino de convertirse en una de las principales locomotoras del país. "Eso no significa que el grado de satisfacción sea total. El espíritu inconformista va a continuar los dos años que quedan. Vamos a apostar por la prosperidad, por seguir atrayendo inversiones", ha prometido rodeado de sus consejeros.

El objetivo es que no solo se creen puestos de trabajo, sino que se mejore la calidad de los existentes a día de hoy en el mercado laboral de Aragón.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.