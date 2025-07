El diputado de Sumar que ha roto con el PSOE: "Sánchez pretendía imponer el decreto 'antiapagones' a susto o muerte"

El diputado de Sumar Jorge Pueyo (Fonz, 1995) ha roto por primera vez la disciplina de voto de Sumar. Asegura que el PSOE de Pedro Sánchez pretendía imponer el decreto 'antiapagones' a "susto o muerte" y avisa de que si el texto regresa exactamente igual al Congreso volverá a votar en contra.

Yolanda Díaz sabía de antemano que iba a oponerse, pero Pueyo, integrante de Chunta Aragonesista (CHA), asume que habrá consecuencias. Consciente de que lo que no se ha avanzado en estos dos años no se hará en los dos siguientes, admite que no podemos "seguir parados" y sin Presupuestos Generales del Estado.

Pueyo avanza también que votará en contra del cupo catalán si no contempla las singularidades que recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón y dice no sentirse incómodo por apoyar al PSOE tras el estallido del caso Cerdán, aunque asegura sentir "asco" por todos los escándalos que se están conociendo.

Ha sido uno de los diputados que ha dicho ‘no’ al decreto 'antiapagones' de Sánchez. ¿Cómo han llegado a este punto?

Lo que pasó el martes es que algunos partidos votamos en contra de un real decreto que, aunque tenía medidas positivas como la creación de comunidades energéticas, suponía ponerse del lado de Goliat, quitarle la honda a David y favorecer a las eléctricas.

Los lobbies estuvieron presionando a muchos grupos parlamentarios para que apoyaran el real decreto, pero, por otro lado, más de 200 plataformas habían pedido votar en contra de esta medida. Entre otras cuestiones, era un salvavidas para los parques eólicos y solares que estaban ahora mismo atrapados en recursos judiciales.

También se ampliaba la expropiación a nuevos casos para favorecer a las eléctricas y desposeía a la gente del campo en favor de fondos buitre internacionales, se reducían los plazos de tramitación dificultando a la gente el derecho a la participación y a hacer alegaciones, se limitaba la evaluación ambiental y el principio de cautela favoreciendo a la arbitrariedad…

Esto no es ni muy social ni muy ecologista. Además, se ponían todavía más dificultades para todas las plataformas que están defendiendo el territorio frente a las grandes corporaciones energéticas porque en Aragón, y lo sabemos todos los partidos de izquierdas y muchas personas de la Comunidad, la defensa del medioambiente va ligada a la defensa del territorio. No se entiende la una sin la otra y por eso votamos que ‘no’.

Sánchez ha dicho convencido que volverá a llevar el decreto al Congreso y que se aprobará, ¿qué tiene que pasar para que su ‘no’ cambie a un ‘sí’?

Primero de todo, nos gustaría poder participar en la redacción del real decreto igual que se ha hecho con Esquerra Republicana, Bildu, el PNV u otros partidos que han realizado sus aportaciones y que por eso lo defienden con tanto ahínco. Nosotros lo hemos conocido en el formato de siempre de ‘susto o muerte’. Entonces, si nos pones contra la espada y la pared y el decreto vuelve exactamente igual al Congreso, nuestra votación será exactamente la misma.

¿Ha tenido que hacer muchas votaciones a ‘susto o muerte’ en los últimos meses?

Alguna que otra [ríe].

"Como dijo Labordeta, uno no viene a la política por el dinero, sino por principios y por hacer algo por su tierra, así que eso es lo que he venido a hacer"

Esta semana, en cambio, rompió por primera vez la disciplina de voto...

Ha sido la primera vez que yo como diputado he votado diferente del grupo parlamentario y asumo todas las consecuencias económicas o de otra índole que puedan recaer sobre mí. Todos sabemos que el voto es libre, pero también que hay reglamentos internos de los grupos parlamentarios. Sé que puede haber consecuencias económicas, pero como dijo Labordeta, uno no viene a la política por el dinero sino por principios y por hacer algo por su tierra, así que eso es lo que he venido a hacer.

He venido a cumplir con la palabra dada. Yo dije que defendería a Aragón por encima de todo aunque eso me llevase a votar diferente de mi grupo y para todos aquellos que tengan dudas, aquí lo tienen. Mi pregunta también es, ¿dónde están nuestros diputados aragoneses cuando estamos en este tipo de votaciones? El único que está plantando cara defendiendo a Aragón soy yo.

¿Qué le ha llevado a desmarcarse esta vez y no otras? Ya había hecho algún amago...

Yo no voy amenazando sin ningún sentido. Si he llegado a decir que no votaré a favor de algo es precisamente porque va a pasar y en este caso en concreto ha sido un atropello contra un territorio como Aragón, que ya está expoliado.

Ahora mismo, la Comunidad está produciendo casi tres veces la energía que consume. Somos literalmente un territorio de sacrificio o de servidumbre, vemos que no se tienen en cuenta en absoluto los intereses de Aragón cuando se hacen todo este tipo de medidas.

Vemos que la historia se repite. La historia contemporánea de Aragón es la de un pueblo hundido por un Estado debajo de un pantano para beneficio de las eléctricas y si algo ha venido a hacer CHA al Congreso es decir que no somos un territorio de sacrificio y que queremos ser un pueblo digno.

¿Sabían Yolanda Díaz o la dirección del partido que iba a votar en contra?

Sí.

¿Y qué le dijeron?

Nosotros ya estuvimos comunicando nuestras dudas a lo largo del fin de semana y, sobre todo, el lunes. Antes de que empezara el pleno ya estaba tomada.

Ellos te intentan convencer de lo contrario, te dan argumentos y tú los escuchas, pero en este caso no eran convincentes. Era un real decreto contra Aragón que lo único que hacía era no tenernos en cuenta una vez más, y ya vale de tomadura de pelo.

¿A qué se enfrenta ahora?

Pues no lo sé exactamente, pero sí sé que en otros casos se ha sancionado a otros diputados.

"Nuestro paisano Ramón y Cajal decía que ‘lo que no avanza muere’ y aquí no ha habido Presupuestos Generales del Estado, no ha habido avances en materia de competencias para comunidades como Aragón"

Dice que en Sumar conocían de antemano su ‘no’. ¿Le han dicho algo desde el PSOE?

Nada, en absoluto. Yo me encuentro el real decreto encima y ya está, lo mismo que le ha pasado al BNG.

¿Cómo está viendo los últimos meses desde el Congreso?

Sinceramente, mal. El martes aprobamos siete reales decretos de ocho pero yo veo que es una legislatura que no avanza. Con el tema de las renovables, en el acuerdo PSOE-Sumar teníamos pendiente una zonificación. Se decía incluso ‘renovables sí, pero no así’, y luego te encuentras estas cosas y dices ‘hombre, pues no sé yo si nos lo acabamos de creer’…

Nuestro paisano Ramón y Cajal decía que ‘lo que no avanza muere’ y aquí no ha habido Presupuestos Generales del Estado, no ha habido avances en materia de competencias para comunidades autónomas como Aragón.

Tenemos que estar apretando continuamente para que haya avances en las carreteras, en el cercanías de Zaragoza, en las autovías… Vemos que poco a poco se desbloquea el Canfranc, pero que todavía está pendiente el corredor Cantábrico-Mediterráneo, que va muy despacio.

Estamos todo el día pidiendo avances para las carreteras. Este miércoles acabamos de conseguir que por fin los 150.000 aragoneses que podían verse afectados por las paradas de autobús que se querían suprimir por parte del PSOE no salgan perjudicados.

Hemos podido meter unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible que el PSOE ha hecho suyas y las ha trasladado. Esto, en todo caso, no era una mejora, era un no perder. Está siendo una legislatura muy fea.

¿Y Aragón se conforma ahora con eso, ya no con ganar, sino con no perder?

Por supuesto que no, y menos mal que aquí hay una voz que está todo el rato pidiendo cosas. Estamos avanzando con las PNL de cercanías, con las de las autovías, con temas de cultura como el Periferias, las lenguas de Aragón… Pero claro, lo que no puede ser es la situación en la que estamos.

A mí lo que me gustaría es que hubiera aquí tres diputados aragonesistas más para poder defender Aragón, porque aquí lo que hay es 13 personas que son brazos de madera; sucursales de sus partidos en Madrid que no levantan la voz nunca y no presentan iniciativas sobre Aragón. Lo único que hacen es ir, votar y marchar o llevar temas que no tienen en absoluto nada que ver con la Comunidad. Es desesperante.

Con el estallido del caso Cerdán, ¿se siente cómodo apoyando al PSOE? ¿Y formando parte del Gobierno de coalición?

Yo, CHA, al igual que Compromís o Més per Mallorca, no tenemos esa presión porque no formamos parte del Gobierno directamente, no tenemos direcciones generales, secretarios de Estado ni ministros. Tenemos más libertad también a la hora de poder tomar decisiones y en este caso yo no me siento incómodo por… La cuestión no es si me siento incómodo o no por estar más cerca o más lejos. Yo creo que toda la ciudadanía siente asco con lo que ha pasado con Cerdán, con Ábalos, con las prostitutas, con lo que han robado y con Montoro.

Se está haciendo una bola increíble con el tema de las renovables en Aragón pero estábamos viendo también cómo Montoro se estaba llevando presuntamente dinero a espuertas por hacer contratos de obra con estas empresas eléctricas. Es una vergüenza histórica, sobre todo lo de Montoro y el desgaste que está sufriendo el PSOE.

Yo creo que nadie está entendiendo a día de hoy, ni los militantes del Partido Socialista, lo que está pasando con el PSOE y lo mismo ocurre con la financiación singular de Cataluña. Somos los únicos que levantamos la voz por Aragón.

"Lo que nos vamos a encontrar a la vuelta de las vacaciones es a todos los partidos con una dinámica electoral que va a ser terrorífica"

Si el cupo catalán llega al Congreso, ¿qué votará Jorge Pueyo?

Lo tenemos muy claro, no engañamos a nadie. CHA votará en contra de cualquier propuesta de financiación que contemple un trato singular para Cataluña y no contemple singularidades financieras de Aragón que tenemos reconocidas en el Estatuto y que por cierto, Azcón debe exigir en vez de estar solo quejándose sin hacer nada porque se lo están ordenando desde Madrid.

Aragón no es menos que Cataluña, tiene herramientas en el Estatuto a veces incluso mejores que las de Cataluña para poder exigir esta singularidad financiera, una agencia tributaria aragonesa. El artículo 108 del Estatuto reconoce un concierto propio para Aragón, un convenio bilateral Aragón-Estado.

¿Cómo cree que será la vuelta de las vacaciones?

Es difícil, tal y como están las cosas, hacer política ficción, pero yo creo que volverá el real decreto del apagón. Creo que tendremos que participar de su elaboración y que no se nos vuelva a dejar a ‘susto o muerte’. También que habrá algún tipo de debate en materia de financiación, pero no sé hasta qué punto llegará. No sé si se cumplirán todas las exigencias de unos y otros.

Creo que, sobre todo, lo que nos vamos a encontrar es a todos los partidos con una dinámica electoral que va a ser terrorífica, porque lo que no hemos avanzado estos dos años va a ser muy difícil que se avance en los dos próximos.

¿Cree que se llegará a votar la reforma de la financiación esta legislatura?

Eso no lo sé. Podría ser, pero que salga o no tampoco lo sé. Hay tanta volatilidad… Llevamos sin Presupuestos Generales del Estado los dos años que he estado aquí. Yo vine con una idea de PGE de 15 páginas para llevarla a los diferentes ministerios, pero no ha habido presupuestos y es muy duro.

Me hubiera encantado poder estar en otra legislatura en la que hubiera podido negociar mucho más fácil, en la que hubiera habido unos equilibrios diferentes y en la que no estuviéramos todo el rato viendo cómo la política se impregna de odio, de unas críticas desaforadas, de corrupción y de machismo.

Dice que es difícil hacer política ficción, pero yo le insisto. ¿Votaremos en 2027 o antes?

[Ríe]. Pues yo no lo sé, eso cuando Pedro Sánchez quiera...

...O cuando no le den los apoyos para hacer nada más, y ahí usted sí tiene algo que decir...

Efectivamente, pero al final, quien tiene la competencia para convocar elecciones es el presidente y si no, puede aguantar hasta 2027. Lo que no podemos hacer es seguir parados. Hay que avanzar de una vez por todas.

¿Y usted? ¿Se ha cansado del Congreso? ¿Se ve como diputado una legislatura más?

Yo voy un poco partido a partido, día a día [ríe]. Estaré donde los aragoneses quieran que esté y donde mi partido quiera que esté.