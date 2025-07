Azcón, rotundo contra Pilar Alegría por su viaje a Baleares: "Los gastos que corresponden a mis viajes me los pago yo"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha contestado este martes a Pilar Alegría por la polémica en torno a su viaje a Baleares el mismo fin de semana en que se decretó la alerta roja por tormentas en la Comunidad.

Este lunes, la ministra y portavoz publicaba dos billetes de avión en sus redes sociales para justificar que no había hecho cinco viajes en Falcon sino tres desde que lleva la cartera de Educación. En ese mismo mensaje, la también secretaria general del PSOE-Aragón instaba a Azcón a enseñar los tiquets de sus últimos viajes.

"El PSOE los ha pedido en las Cortes y no tengan ninguna duda de que se van a enviar", ha confirmado. Los gastos que tienen que ver con trabajo sí corren a cargo de las arcas públicas. "Pero los que corresponden a mis viajes me los pago yo", ha subrayado durante una visita a las instalaciones del Teléfono del Mayor, que ha aumentado un 37% sus llamadas de 7.00 a 15.00 al aumentar la atención a las 24 horas del día los 365 días del año.

Azcón, que viajó con su mujer, habría tenido que abonar seis billetes: los dos de ida, los dos de vuelta que adquirió en su día y los otros dos que tuvo que comprar para poder volver antes a Aragón. Todos, según trasladan desde su equipo, los pagó él de su bolsillo.

De hecho, señala el Presidente Azcón unos viajes donde dice que voy en Falcon.



Aquí adjunto mis billetes de avión para demostrar que, sin sorpresa para nadie, sus afirmaciones una vez más son falsas. — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) July 21, 2025

En su opinión, Alegría solo busca "emponzoñar y enfangar el debate". "Ha dicho que no ha utilizado el Falcon, pero los datos dicen que sí lo ha hecho, que ha viajado oficialmente en el avión presidencial", ha continuado.

A su entender, todo parte de esta "mentira". "Si no lo hubiera dicho, este debate ni se produciría. Si lo usa oficialmente para viajar a lugares a los que le corresponde ir oficialmente va en Falcon como otros ministros. Lo que no entiendo es que diga que no lo ha hecho cuando los datos demuestran lo contrario", ha agregado.

En su comparecencia, Alegría dijo literalmente que ella no tiene Falcon. Según ha apuntado estos últimos días, en estos cuatro años ha hecho tres viajes: dos a Faro, en Portugal, para una cumbre a la que asistieron Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno, y a París, donde fue a los Juegos Paralímpicos en su condición de ministra de Deportes.

Sijena

Preguntado por la situación de las pinturas murales de Sijena, Azcón ha criticado que el Gobierno catalán y el MNAC se agarren a "subterfugios" para no cumplir el mandato del juez.

Lo importante, ha dicho, es que será la Justicia la que tenga la última palabra, no los técnicos del Museo o la Generalitat.

"Hay una sentencia, es cosa juzgada. La posibilidad de que las pinturas sean trasladadas es una de las cuestiones que ha despejado el Supremo. Es posible técnicamente que se trasladen, y los primeros interesados de que se haga con todos los medios técnicos necesarios somos los aragoneses, porque esas pinturas son nuestras", ha remarcado.

Para el también presidente del PP-Aragón, lo que tienen que hacer ahora es "cumplir la palabra dada y colaborar".