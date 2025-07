"Yo no tengo Falcon": el cupo catalán y la gestión de las tormentas desatan la guerra total entre Azcón y Pilar Alegría

El cupo catalán y la gestión de las últimas tormentas han desatado la tensión política en Aragón, abriendo una guerra total entre el PP de Jorge Azcón y el PSOE de Pilar Alegría. El último capítulo se vivió este mismo viernes con la publicación de una tribuna en 'El Socialista' en la que la ministra y portavoz acusaba al barón conservador de ser un presidente "ausente" y de "provocar memes y cierta vergüenza ajena".

Todo empezó con la dana de mediados de junio, que castigó especialmente a municipios como Azuara, Almonacid de la Cuba o Villar de los Navarros. El PSOE reprochó a Jorge Azcón que no estuviera en las horas posteriores a la tormenta y que tardase días en activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras que los populares atacaron a la titular de Educación por no visitar las zonas afectadas.

Sin tiempo para calmar las aguas, la alerta roja activada el pasado fin de semana reavivó el enfrentamiento. Alegría anunció ipso facto una visita al territorio y Azcón regresó el día 12 desde Baleares después de sufrir problemas por el retraso de un vuelo que, según han venido defendiendo desde el PP, tenía comprado desde el mismo viernes en el que se activó a la UME.

El 'Yo no tengo Falcon' es una frase a la que han recurrido tanto Jorge Azcón como Pilar Alegría en las últimas semanas. El primero la utilizó para justificar que durante el primer episodio estaba en una boda a 1.000 kilómetros -posteriormente se supo que en Galicia y con coche oficial- y que por eso no pudo llegar antes a la 'zona cero' y la segunda, durante su cara a cara con el líder regional como parte de la ronda de contactos abierta por la financiación singular de Cataluña.

"He sido convocada a esta reunión en el día de ayer, en menos de 24 horas, y aquí estoy. No tengo Falcon y he llegado a esta reunión. He venido en transporte público desde Madrid porque me parecía importante estar", aseguraba Alegría este mismo miércoles en el Pignatelli.

Viajes en Falcon

Lo cierto es que la ministra sí tiene acceso al Falcon, pero nunca en solitario, sino cuando viaja acompañando a Pedro Sánchez o al Rey.

En 2024, según consta en la web Falcon Despega, que sigue todos los movimientos del avión presidencial, la aragonesa se subió hasta en cinco ocasiones, siendo las más destacadas el regreso a Madrid tras la apertura de los Juegos Olímpicos, la asistencia a los Paralímpicos o el viaje a Faro con motivo de la cumbre hispano-portuguesa con Sánchez y otros seis ministros.

Viajes en Falcon de Pilar Alegría en 2024 según la web Falcon Despega. E. E.

Esos cinco trayectos tuvieron una duración total de siete horas y supusieron un gasto en combustible de más de 16.000 euros, según consta en la propia web. En el caso de 2025, hasta este mes de julio no constan viajes oficiales.

Lejos de quedarse en ese 'No tengo Falcon', Alegría agradeció a Azcón que hubiera organizado el encuentro "dentro de su perímetro de trabajo, en Aragón". "Me veía que podía ser convocada en Baleares, no sé muy bien si en Menorca o Formentera, o entre concierto y concierto en Galicia", decía en la sede del Gobierno aragonés.

En esa misma reunión, un 'simple' regalo bastó para abrir la caja de los truenos. A Azcón no le sentó nada bien que la ministra le regalase un Estatuto de Autonomía. "No puede venir aquí a dar clases del Estatuto ni de la Constitución Española. Yo le invito a que se lo lea para entender qué es defender a los aragoneses en lugar de venir a hacer de guardaespaldas de Pedro Sánchez", le dijo.

Tras el choque, el también presidente del PP-Aragón acusó a Alegría de "mentir a los aragoneses" y de no ejercer de aragonesa, sino de sanchista, anunciando una ofensiva que llevará al PP a presentar mociones contra el cupo catalán en todos los ayuntamientos de la Comunidad.

La semana también ha estado marcada por las acusaciones cruzadas de 'vetos' en actos públicos, con el plante de la rectora de la Universidad de Zaragoza a la ministra Morant después de que rechazara invitar a Azcón a la entrega de 17 acreditaciones de excelencia.

La batalla ha sido especialmente intensa en redes sociales. La tribuna de 'El Socialista', en la que la portavoz afirmaba que Azcón prefiere los focos de Madrid, los platós de televisión y los actos de partido a trabajar por nuestra tierra", ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Sus palabras evidencian que Alegría no se va a quedar callada ante las "continuas ruedas de prensa" que Azcón y el PP le dedican "cada semana". A su entorno no le sorprende lo visto esta semana, ya que, a su entender, el presidente no tenía la más mínima intención de alcanzar un acuerdo sobre la financiación. "Buscaba la foto o la no foto", afirman.

Mientras, desde el PP, lo que no entienden es que Alegría se valga de su posición en el Gobierno para hacer oposición. Tampoco que acuda a Aragón para participar en actos que nada tienen que ver con su cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes. El siguiente será mañana lunes, cuando asistirá a la inauguración del paso inferior de la A-68 con la Z-40 en Zaragoza.