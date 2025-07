La durísima 'carta' de Pilar Alegría contra Jorge Azcón: "Provoca memes y cierta vergüenza ajena"

La ministra, portavoz y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha dedicado una durísima carta a Jorge Azcón en la que le acusa de preferir "los focos de Madrid" y los actos de partido a trabajar por la Comunidad.

En el último número de 'El Socialista', la titular de Educación publica una tribuna en la que asegura que el barón popular lleva "dos años viviendo de las rentas" y "recogiendo los frutos de lo que sembró el Gobierno socialista de Javier Lambán".

La publicación llega solo unos días después de que Alegría y Azcón vivieran su primer cara a cara en el Pignatelli, un encuentro "decepcionante" en el que quedaron patentes las opiniones enfrentadas existentes entre el PP y el nuevo PSOE-Aragón.

Alegría es especialmente dura al valorar la gestión de Azcón en las últimas tormentas. Según dice, el presidente popular "se ha hecho viral por ser un presidente ausente". "Provoca memes y también cierta vergüenza ajena ante su reacción y ausencia en los dos últimos episodios meteorológicos graves vividos en la Comunidad", afirma.

La portavoz de Pedro Sánchez expone que, en el primero, Azcón estaba "en una boda y un festival". "No solo no suspendió su agenda privada, sino que asistió en coche oficial y no se planteó regresar. La segunda vez directamente se marchó de vacaciones a una isla mientras la Aemet avisaba días antes de la llegada de una dana", continúa.

Alegría se pregunta directamente "a qué presidente se le ocurre irse cuando se alerta de un fenómeno extremo". "Alguien puede pensar que es mala suerte, pero nada más lejos de la realidad. Existe la previsión, la responsabilidad o la obligación de estar al frente en momentos difíciles", expone.

