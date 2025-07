La presidenta de las Cortes invita a “todos” los partidos a hacer una reflexión tras el plante de la izquierda a Vox

El plante de los partidos de la izquierda a Vox durante el Pleno de este miércoles sigue siendo protagonista del debate político. PSOE, CHA, IU y Podemos se marcharon del hemiciclo tras una serie de descalificaciones del portavoz voxista, Alejandro Nolasco, al podemista Andoni Corrales, dejando una imagen insólita con todos los escaños de la izquierda vacíos.

Sobre ello se ha pronunciado la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, también de Vox, quien ha invitado a “todos” los partidos a “hacer una reflexión” tras lo acontecido. “No voy a nombrar a nadie, porque todos tienen el vídeo de la secuencia completa. Hubo falta de decoro por todas las formaciones”, ha afirmado, en una breve respuesta a preguntas de los medios de comunicación.

Todo ocurrió tras una votación que permitía actualizar las subvenciones a los sindicatos durante este 2025, ya que la prórroga presupuestaria requiere que estas ayudas sean aprobadas expresamente por el Pleno.

Tras la aprobación, la discusión entre Corrales y Nolasco se encendió, cuando el diputado de Podemos ha reprochado la supuesta financiación ilegal de Vox, a lo que Nolasco no se ha quedado callado, negando ese posible delito y llamándole incluso “el licenciado Corrales”. “Es un diputado muy flojito, y cuando se meten con él, se ofende. Usted no tendría que estar en este Parlamento, porque no tiene suficiente nivel”, ha afirmado el portavoz de Vox.

Ello provocó la indignación de toda la bancada de la izquierda, que ha ido a más cuando Nolasco no tenía temor a repetir sus palabras y se ha negado a retirarlas. “¿Que no tiene nivel moral y político para estar en este Parlamento se puede decir? No lo retiro”, insistía el diputado de Vox.

Así, Corrales fue el primero en salir del hemiciclo, al que han acompañado primero los diputados de IU y CHA y, posteriormente, todos los del PSOE, dejando una imagen que hace años que no se veía en las Cortes de Aragón.

La presidenta de la Cámara no tuvo más remedio que retirar del acta esas palabras, si bien no amonestó al portavoz de su partido, Alejandro Nolasco, como sí hizo hace un mes con otro compañero de formación, Fermín Civiac, al que estuvo a punto de expulsar del Pleno.

Tras lo sucedido, toda la oposición emitió un comunicado conjunto en el que exigían respeto y condenaban el "trato denigrante" de Vox en el hemiciclo. Los grupos del PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe, PAR, Podemos e Izquierda Unida trasladaban a la presidenta de las Cortes (de Vox) que "no tolere" el insulto y la "falta de respeto" que estos diputados "vienen mostrando desde hace tiempo".

“El debate parlamentario, el intercambio de ideas y la confrontación de políticas no deben pasar unas líneas rojas, y en Aragón, lamentablemente, llegamos a la mitad de esta legislatura con el insulto y la falta de decoro instalados en las Cortes de Aragón”, señalan desde PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, PAR, Podemos e Izquierda Unida.