Lío en el Pleno de las Cortes de Aragón: toda la izquierda se marcha del hemiciclo por insultos de Vox a Podemos

Insólita imagen en el Pleno de las Cortes de Aragón. Toda la izquierda se ha marchado del hemiciclo tras una serie de insultos del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, al diputado de Podemos, Andoni Corrales, a quien le ha dicho que “no debería estar sentado en ese escaño”.

Todo ha ocurrido tras una votación que permitía actualizar las subvenciones a los sindicatos durante este 2025, ya que la prórroga presupuestaria requiere que estas ayudas sean aprobadas expresamente por el Pleno.

Tras la aprobación, la discusión entre Corrales y Nolasco se ha encendido, cuando el diputado de Podemos ha reprochado la supuesta financiación ilegal de Vox, a lo que Nolasco no se ha quedado callado, llamándole incluso “el licenciado Corrales”. “Es un diputado muy flojito, y cuando se meten con él, se ofende. Usted no tendría que estar en este Parlamento, porque no tiene suficiente nivel”, ha afirmado el portavoz de Vox.

Ello ha provocado la indignación de toda la bancada de la izquierda, que ha ido a más cuando Nolasco no tenía temor a repetir sus palabras y se ha negado a retirarlas. “¿Que no tiene nivel moral y político para estar en este Parlamento se puede decir? No lo retiro”, insistía el diputado de Vox.

Así, Corrales ha sido el primero en salir del hemiciclo, al que han acompañado primero los diputados de IU y CHA y, posteriormente, todos los del PSOE, dejando una imagen que hace años que no se veía en las Cortes de Aragón.