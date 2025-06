El Gobierno de Azcón justifica la tardanza en activar a la UME tras las tormentas entre críticas de la oposición

Este viernes se cumplirán dos semanas de las tormentas que azotaron una docena de pueblos de las provincias de Zaragoza y Teruel, mientras todavía colea la tardanza del Gobierno de Aragón en activar la UME y la ausencia del presidente Azcón en visitar las zonas afectadas. No fue hasta el lunes a última hora, 72 horas después, cuando se solicitó la presencia de la UME para ayudar a limpiar las calles y ayudar a los vecinos.

El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha comparecido ante las Cortes para rendir cuentas del operativo desplegado en la zona que, a su juicio, estaba más que preparado para recuperar la normalidad en apenas unos días. “Creo que hay un problema muy serio, y es que no valoramos las brigadas forestales ni los servicios del Gobierno de Aragón del Infoar. Estos días, hemos visto muchas gracias a la UME, pero ninguna a los medios del Gobierno de Aragón. Tenemos que valorar y respetar a la UME, que es un cuerpo excepcional, pero también el Infoar es igual de excepcional”, ha aseverado.

Por ello se estimó, en un primer momento, que el operativo del Gobierno aragonés era suficiente para limpiar las calles y los elementos básicos de los municipios. “Una emergencia no es limpiar el cauce del río, que es competencia de la CHE, casas particulares -sí los enseres de fuera- ni una nave de cooperativa, que lo hemos limpiado. No es cuestión del Infoar, y los alcaldes lo saben”, ha remarcado.

Sin embargo, el incremento del riesgo de incendios y la obligación de prevenir parte del operativo a posibles fuegos acabaron convenciendo de la necesidad de llamar a la UME. “La UME no está para limpiar calles, sino para salvar vidas, rescatar, y limpiar calles cortadas que afecten a la vida de los ciudadanos, pero limpiar, como en Catarroja, lo podría hacer el Infoar, con la mejor intención del mundo”, ha sostenido Bermúdez de Castro.

Aun así, y remarcando que disponer de una base de la UME es “un lujo”, insiste en que hay que activarla “cuando los medios de Aragón no den abasto”. “En la tormenta de Cuarte de Huerva de 2023 hubo más de 200 naves afectadas y no se activó la UME. Ellos se lo guisaron y comieron. Nadie les echó una mano. Con la UME hay que tener cuidado cuando se activa”, ha añadido.

Oposición

Estas explicaciones no han terminado de convencer a la oposición, que ha centrado sus críticas en la tardanza en acudir a la UME y en la ausencia del presidente Azcón, también en las explicaciones en el Parlamento. “¿Dónde estaba el presidente? Siento vergüenza. No nos merecemos un presidente sin empatía ni solidaridad. Prefirió quedarse de boda y festival aun sabiendo lo que estaba pasando. No necesitaba Falcon, pero sí humanidad y vergüenza para dar la cara”, ha señalado la diputada del PSOE Leticia Soria.

Desde Vox ven “evidente” la “falta de agilidad” en la catástrofe, cuestionando el cambio climático y exigiendo la limpieza de cauces. “Actúen y limpien las riberas de los ríos, aunque nos multen. Ustedes están en el cambio climático. Son incapaces de cambiar las políticas a las que nos ha condenado durante años el PSOE. Los aragoneses no van a entender que Vox se quede solo al defender un cambio de protocolos”, ha asegurado el diputado Santiago Morón.

Chunta Aragonesista apunta directamente al presidente Azcón, de quien dice que “no estuvo a la altura” y que “antepuso su agenda personal”. “Tardaron en comprender la magnitud de lo que ocurría. Esa lentitud institucional tuvo consecuencias en el terreno, con vecinos desesperados y una angustia creciendo. Llegar tarde es fallar. No basta con aparecer después”, ha afirmado la diputada Isabel Lasobras.

Mismo mensaje han seguido otras formaciones. Teruel Existe cree que el Gobierno de Azcón “subestimó los daños” en las tormentas, mientras Izquierda Unida lamenta que “pasaran dos consejeros y una vicepresidenta” y sólo se llamara a la UME “hasta que el presidente recibió abucheos”.