Carmen Fernández, psicóloga, rotunda sobre la salud mental de los abuelos: "Hacerse mayor no es una enfermedad"

La salud mental ya empieza a ser un tema habitual en nuestras conversaciones. De un tiempo a esta parte, se ha conseguido quitar el estigma asociado a la psicología para poder abordarla como una dimensión más del bienestar, dejando a un lado la vergüenza o incluso el miedo que se vivía hace no tanto al reconocer que no se estaba bien.

Este sábado se ha celebrado en Zaragoza la 2ª Feria de la Psicología Aragonesa, impulsada por el Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Entre las 30 carpas informativas nos llama la atención una con el cartel de “Mayores Gran Reserva”. Al acercarnos al stand, confirmamos que no tiene nada que ver con los vinos.

Nada de vinos: aquí se habla de personas. “Nuestro trabajo es trabajar sobre la salud mental y todo lo que tenga que ver con el bienestar emocional del mayor”, nos aborda Carmen Fernández Vázquez, coordinadora del Grupo de Envejecimiento del Colegio de Psicólogos de Aragón.

Isabel Salamero, Carmen Fernández (protagonista del artículo) y Alejandra Chuin, del grupo de Psicología del Envejecimiento. E.E

Carmen explica a este periódico que “el envejecimiento es una etapa más del desarrollo evolutivo de la persona, y partimos de una defensa previa que es ir hacia un nuevo concepto de mayor”. De ahí, el original título Gran Reserva.

Se habla mucho de envejecimiento activo, pero este grupo de trabajo aspira a mucho más. “El concepto de mayor tiene que estar despatologizado, es decir, entender que no es un déficit, no es una deficiencia, no es una enfermedad”, sentencia la psicóloga.

“El edadismo es ir en contra de la naturaleza, porque la psicología evolutiva y el hacerse mayor forman parte de la evolución humana. Negar la evidencia de hacerse mayor es como negar que sigues viviendo”

“Hacerse mayor es una etapa evolutiva, porque la psicología del mayor, el envejecimiento, está instalada en lo que es la psicología evolutiva, no en la psicología patológica”, aclara Carmen.

Existe un término cada vez más presente para hablar de la discriminación por edad: el edadismo. Afecta principalmente a los mayores de 60. “El edadismo es ir en contra de la naturaleza, porque la psicología evolutiva y el hacerse mayor forman parte de la evolución humana. Negar la evidencia de hacerse mayor es como negar que sigues viviendo”, afirma con firmeza.

Puesto informativo del Grupo de Psicología del Envejecimiento. E.E

En una sociedad en la que la juventud está sobrevalorada, y en la que las canas y las arrugas se disimulan, es crucial recuperar el espacio del mayor y la visibilidad de los abuelos. Hay que hacer entender, a ellos en particular y a la sociedad en general, que cumplir años es ley de vida, que hacerse mayor no quita dignidad, y que se sigue teniendo una vida valiosa. “Podríamos decir que hay dos actores en esta cuestión: una actividad coral de la sociedad y un actor que es el propio mayor, que es consciente de que está en otra etapa”, continúa la experta. “El del mayor es muy importante porque ahora existe ‘el nuevo mayor’. Hablamos de los baby boomers —yo también formo parte de esa generación— y el concepto de mayor que tenemos es radicalmente distinto al de hace años. Ahora se postula desde el envejecimiento activo, conquistando el envejecimiento”, explica ilusionada y convencida.

"La gran revolución tiene que empezar por la persona" concluye Carmen. Hacerse mayor, es una etapa con voz propia, experiencia acumulada y mucho que aportar. Reivindicar al mayor es también reivindicar a la persona en todas sus fases, con todo lo que sabe, siente y ha vivido. Y eso, en una sociedad que aún idealiza lo nuevo y lo inmediato, sigue siendo una revolución pendiente.