El PP de Azcón replica a Alegría: "¿Dónde estaba la líder del PSOE de Aragón que no ha visitado un solo municipio?"

El rifirrafe político sobre la actuación en las tormentas del pasado viernes sigue enfrentando al Gobierno de Aragón y el PSOE Aragón. Tras las declaraciones de este miércoles de Pilar Alegría, en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha respondido con una pregunta muy clara: "¿Dónde estaba la líder del PSOE de Aragón que no ha visitado un solo municipio?"

Alegría ha señalado en la sesión del Congreso al presidente autonómico, Jorge Azcón, sobre su tardanza en acudir a los pueblos afectados, comparándolo además con la gestión de Carlos Mazón tras la dana en Valencia.

Así, ha acusado al presidente de Aragón de marcharse de "bodorrio y festival" cuando ocurrían las inundaciones "en coche oficial". Esta información ya fue presentada por el diario El País donde apuntaba que Azcón se encontraba en Galicia para una boda y se había dirigido hasta allí mediante medios oficiales del Gobierno de Aragón.

Ante esto, la vicepresidenta de Aragón, ha reprobado las palabras de Alegría como "impresentables": "Responde a una intención de desviar y despistar del problema que tiene la secretaria general del PSOE". A lo que también ha hecho mención a la aparición en el informe de la UCO de "personas nombradas por ella en su entorno de confianza dentro de su Ejecutiva regional" como es Alfonso Gómez Gámez, número 2 del PSOE Zaragoza.

Asimismo, ha justificado que los desplazamientos mediante coche oficial del presidente Azcón se rigen por "temas de seguridad". Como bien explicó este martes el presidente de Aragón en una entrevista a Espejo Público, de Antena 3, cuando ocurrieron las inundaciones se encontraba de boda a 1.000 kilómetros "y no tengo un Falcón" de ahí que acudiera a los pueblos el lunes, tres días después.

Del mismo modo, Vaquero ha lanzado un dardo a la secretaria general del PSOE en Aragón: "¿Dónde ha estado la secretaria general del PSOE de Aragón cuando no ha visitado ni un solo municipio afectado?" Así, ha reprochado que "no ha visitado ni un solo municipio" cuando "ayer estuvo en Zaragoza": "Lo que le importa no son las ayudas, sino desviar el punto que rodea al PSOE".

Por todo ello, la vicepresidenta ha sacado cara por el presidente y la gestión realizada durante estos días: "El Gobierno estuvo permanentemente cerca de los vecinos desde que se tuvo conocimiento de los daños que se habían producido. No ha habido ni un momento donde no se haya estado en contacto".