Aragón avisa de que la reconstrucción completa de los pueblos arrasados por las tormentas "va a durar meses"

El consejero de Fomento y Movilidad, Octavio López, se ha mostrado tajante ante las actuaciones cometidas por el Gobierno de Aragón denominándolas de "correctas". Así, ha defendido los tiempos de actuación ya que ha resaltado que "todo el fin de semana" se han desplazado tanto él mismo como la vicepresidenta, Mar Vaquero, a los pueblos afectados.

"La primera decisión que toma el Gobierno es la movilidad, las carreteras, el transporte, que la gente pueda fluir de un municipio a otro", ha señalado.

Así, ha enumerado que los desperfectos se atañen a dos puentes y varias carreteras que han perdido parte del asfalto lo que va a llevar días y horas en solucionarse: "Ves por lo tanto cosas que no es que se puedan solucionar por la UME 72 horas antes, sino que van a durar semanas y meses en una reconstrucción completa".

En esta misma línea, ha explicado que la entrada de la UME se procede cuando "deberíamos precipitar un poco más la limpieza para entrar en la renovación de infraestructuras en el menor tiempo posible".

Por ello, ha justificado el llamamiento tres días después ya que desde el Ejecutivo vieron primordial evaluar los daños de carreteras, comunicaciones y abastecimiento antes de comenzar con los daños de infraestructuras de los municipios ya que "no todos los municipios tienen los mismos problemas".

No ha sido lo único a lo que se ha referido tomando la palabra de Jorge Azcón cuando señaló a la CHE: "No es una reflexión contra la Conferencia Hidrográfica del Ebro, pero hay que hacerlo". Con ello, ha señalado: "No se están limpiando bien los cauces y tenemos unos daños completamente superiores a los que habríamos tenido".

De esta manera, ha subrayado que el destrozo del puente de Belchite podría haberse evitado si no estuvieran las laderas llenas. Por ello, ha llamado al entendimiento: "Nos tenemos que sentar con la CHE a intentar ver si hay que hacer algún tipo de convenio, colaboración sabiendo que la responsabilidad es de ellos para empezar a limpiar cauces como si no hubiera un mañana".

Del mismo modo, ha destacado que las ayudas ya se encuentran en camino y el viernes se aprobará en Consejo de Gobierno un decreto con un paquete de ayudas: "Las ayudas del Gobierno de Aragón llegan de manera inmediata. Las ayudas del Gobierno de España no llegan de manera inmediata", ha criticado.

Desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias también ha tendido la mano al trabajo realizado por el Gobierno de Aragón tras la riada: "Quiero dejar muy claro que han estado desde el primer momento en todas las comarcas afectadas", ha manifestado Carmelo Pérez, presidente de la FAMCP y de la comarca de Belchite.

"En ningún momento han estado abandonados como parece ser que indican algunas personas", ha defendido haciendo alusión a lo ocurrido en Azuara con el presidente de Aragón cuando fue increpado por vecinos afectados pidiendo ayuda y reprochando la falta de la misma. A lo que ha añadido a favor de Azcón: "Creo que es más importante que haga su función como presidente que ponerse a limpiar barro".