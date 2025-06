El PSOE llama a filas a Alfonso Gómez Gámez: su futuro en el grupo municipal podría resolverse este mismo lunes

El futuro de Alfonso Gómez Gámez como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza podría resolverse este mismo lunes. La aparición de su nombre en los audios de Koldo y Santos Cerdán ha hecho que el partido le haya abierto expediente y suspendido temporalmente de militancia, decisión que también ha tomado con Alfonso Martínez, miembro del comité regional.

Tanto el PP como Vox han instado a Lola Ranera a exigirle el acta de concejal con efecto inmediato para no "manchar" el nombre de la ciudad, pero existe la posibilidad de que el portavoz adjunto continúe en las filas del partido hasta que se resuelva el proceso. Desde el entorno del edil se asegura que es inocente y que no tiene absolutamente nada que ver con la trama.

A favor tiene que las transcripciones de la UCO le nombran, pero no le incriminan ni le vinculan al cobro de mordidas, por lo que impera el principio de presunción de inocencia. En contra: la presión de la derecha, el malestar ciudadano con la "trama criminal" y un calendario nada alentador: esta es semana de comisiones, la próxima habrá pleno y el debate sobre el estado de la ciudad está a la vuelta de la esquina, lo que le convierte en 'blanco fácil' para el PP de Natalia Chueca y podría afectar al grupo en su conjunto.

A esto se une, además, la petición de una junta de portavoces extraordinaria por parte del PP que obligará a Lola Ranera a dar explicaciones.

Será el propio grupo municipal el que este lunes decida si el número 2 puede o no continuar formando parte. El acta, sin embargo, es suya, por lo que sería él quien decidiría si continúa, pasa a ser no adscrito o renuncia al puesto. El precedente, aunque no se trate de un caso idéntico al 100%, está en la salida de Ignacio Magaña en 2021.

El edil fue expulsado al ser acusado por su mujer de violencia de género, pero tuvo que ser readmitido al ser absuelto. En ese impás siguió formando parte de la corporación como no adscrito y asistiendo a plenos y comisiones, una imagen que ahora podría repetirse.

Para los concejales socialistas, la noticia fue una doble estocada. El demoledor informe contra Santos Cerdán fue un golpe durísimo, pero el de este sábado se sintió mucho más. Los hay que se enteraron por la prensa y que reconocían no tener sospechas de que el Alfonso de los audios fuera Alfonso Gómez. Ninguno de los consultados había hablado con él en persona o por teléfono.

Llamada a filas

La situación general, explican fuentes del partido, era lo suficientemente grave como para no andarse con medias tintas, de ahí la contundente respuesta de la formación.

Esa suspensión temporal fulminante y el mensaje de "tolerancia cero" ha llamado la atención de muchos militantes, ya que contrasta con la actitud que, por ejemplo, el Gobierno de Sánchez viene mostrando con el fiscal general o con la defensa a ultranza de Santos Cerdán antes de que todo se desmoronara. Especialmente teniendo en cuenta la dilatada trayectoria de Gómez Gámez.

Desde la formación confirman que antes de hacer pública la decisión se habló con ellos, con Lola Ranera y con Teresa Ladrero, una coordinación que será la tónica en el porvenir. "Si salen nuevos informes y nuevos nombres se actuará de la misma forma", avanzaba este viernes el portavoz de la Ejecutiva de Pilar Alegría, Jesús Morales, antes de poner apellidos a los Alfonsos.

Tanto Gómez como Martínez serán 'llamados a filas' por el partido para que puedan dar su versión de los hechos. En el caso de Martínez habría un contrato que probaría una relación de carácter 'técnico' con los miembros de la trama, pero con el primero todo es más etéreo, ya que no hay un hecho concreto del que acusarle o del que se pueda defender. "No sabemos si hay mucho o realmente no hay nada, es difícil saber cuándo podría terminar todo este proceso. Con Magaña, al menos, había un horizonte judicial", admitían los consultados.

Ha de tenerse en cuenta que Gómez Gámez es también secretario general de la agrupación Centro I, una de las más importantes de Zaragoza. Aquí habría que volver a remitirse al caso Magaña para ver qué podría pasar. Entonces se optó por poner una gestora al frente, estando por ver qué sucederá ahora.

Que la trama salpique Aragón es una de las peores noticias para un PSOE que, en solo dos semanas, se reunirá para encumbrar a Teresa Ladrero como nueva secretaria general de la provincia de Zaragoza en sustitución de Juan Antonio Sánchez Quero. El mensaje, pese a todo, sigue siendo el de seguir trabajando para que la actitud de "cuatro impresentables" no desluzca la labor diaria de alcaldes, concejales, diputados y senadores.