El PSOE se reivindica en Aragón y avisa de que "quien la hace, la paga": "Ha fallado una persona, no el partido"

El PSOE de Aragón se ha reivindicado este viernes tras el escándalo de Santos Cerdán y ha avisado de que "quien la hace, la paga". El portavoz de la Ejecutiva de Pilar Alegría, Jesús Morales, ha querido dejar claro que quien ha fallado ha sido "una persona, no el partido".

Como ya hiciera Sánchez, ha pedido perdón y ha reconocido estar "dolido y defraudado". "Estamos avergonzados, pero vamos a seguir trabajando desde los ayuntamientos, las diputaciones y las Cortes frente al ruido del PP. Vamos a trabajar por la gente para evitar el deterioro de lo público", ha prometido desde la sede del PSOE aragonés.

El también alcalde de Quinto ha subrayado que el PSOE actúa "con contundencia y determinación"; que la corrupción cero no existe, pero sí la tolerancia cero contra la corrupción. "En este partido no se cobran sobresueldos, no se destrozan discos duros a martillazos y no negamos quién es M. Rajoy, lo sabemos. Se han tomado medidas en menos de 24 horas, no años después", ha agregado, comparando estas formas con las del PP.

Morales ha defendido la honradez de los miles de concejales, diputados y simpatizantes del partido, quienes merecen "todo el respeto por el trabajo que desarrollan a lo largo y ancho de Aragón".

Para los socialistas aragoneses, conocer la "organización criminal" de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos ha sido "como cuando falla un compañero o un amigo". "Es un momento difícil, no lo ocultamos, pero no vamos a bajar los brazos. Ahí es cuando se ve cómo actúan las personas y las organizaciones. Quienes tenemos que gestionar municipios pequeños lo sabemos bien", ha resaltado.

El PSOE-Aragón ha remarcado que aquí "no se trata de defender a unos señores o a otros". "Nos dan igual los nombres y los apellidos. Quien la hace, la paga. Actuamos ante indicios sin que haya habido ningún tipo de condena", ha insistido, preguntando al PP dónde está la factura del Ventorro y cuándo van a dar explicaciones sobre la reforma de su sede.

Preguntado por quién es ese 'Alfonso' que aparece en el informe de la UCO vinculado a Aragón, ha dicho que tendrá que ser el juez quien le ponga apellidos. "Sea quien sea, vamos a actuar con contundencia. Puede ser político o algún empresario", ha razonado.

Lo mismo ocurrirá si aparecen nuevos informes con nuevos nombres. "El ejemplo lo vimos ayer. Seguiremos actuando de la misma manera", ha expuesto Morales, que también ha descartado que el escándalo vaya a afectar al inminente congreso del PSOE-Zaragoza".

Respecto a las últimas declaraciones de Javier Lambán, en las que pedía elecciones anticipadas, ha destacado que el exsecretario general del PSOE-Aragón y expresidente la Comunidad es un militante más del partido que ha expresado su opinión.

El PP pide que Alegría dé la cara

Para el PP, las explicaciones de los socialistas no son suficientes. Por eso piden a la secretaria general, Pilar Alegría, que dé la cara y asuma responsabilidades.

"Es la portavoz de un Gobierno que lleva meses atacando a medios de comunicación, a periodistas y a jueces. Ella misma fue encargada de difundir un bulo en esa campaña de intentar desprestigiar a la UCO, afirmando que un guardia civil quería poner una bomba lapa en el coche del presidente", ha afirmado la vicesecretaria general del PP-Aragón, Rocío Dívar.