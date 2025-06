El PSOE guarda silencio sobre el 'caso Cucalón' y sigue sin aclarar el futuro de Aguarón: "Sin comentarios"

El PSOE de Aragón parece haber impuesto la ley del silencio sobre el 'caso Cucalón'. Más de 24 horas después de que anunciase a través de un comunicado que el alcalde de Aguarón había sido expulsado del partido tras sus múltiples escándalos, el futuro de la localidad sigue en el limbo.

Nadie en el PSOE aclara si se ha pedido a Lucio Cucalón que abandone la Alcaldía y la presidencia de la comarca Campo de Cariñena o si, por el contrario, la expulsión del partido va a quedar 'solo en eso' y el regidor va a poder seguir llevando la vara de mando como si todo hubiera sido un mal sueño.

Tampoco se aporta luz sobre el expediente en sí, del que nada se sabía hasta este martes. Uno de los aspectos que más llama la atención es que el PSOE lo abriese nada más conocerse la condena a ocho meses de prisión por acoso laboral a dos funcionarios de la comarca cuando Cucalón, que encadena un rosario de polémicas por presuntos aguinaldos sin justificar, fraccionamiento de contratos y el cobro de dietas por reuniones inventadas, la tiene recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La propia Pilar Alegría había abordado la polémica a preguntas de los periodistas. En marzo de este mismo año defendió que la adjudicación de un contrato de 109.000 euros a una empresa de un socio y familiar de Lucio Cucalón se hizo con una baremación técnica "conocida por todos". Es más, llegó a asegurar que la licitación que ahora cuestiona el interventor de Aguarón por la existencia de criterios de proximidad y juicios de valor había sido "absolutamente transparente".

Nada dijo, sin embargo, de ese expediente a Cucalón a pesar de que, según los plazos aportados por los propios socialistas, llevaba abierto ocho meses. Lo mismo ocurrió cuando el PSOE tuvo que decidir si sumaba sus votos a los del PP y reprobaba a Cucalón en la Diputación de Zaragoza (DPZ) o lo apoyaba. Optó por lo segundo.

Los concejales del PSOE de Aguarón tampoco aclaran qué va a pasar a partir de ahora en este pequeño pueblo de 600 habitantes. "Sin comentarios", decía este miércoles el número dos del partido como única valoración sobre la expulsión de Cucalón. Y al preguntarle sobre si iban a seguir apoyando al primer edil, más de lo mismo.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN también se puso en contacto con el propio Lucio Cucalón y con el concejal de CHA sin obtener respuesta.

Actualmente, el PSOE gobierna en Aguarón con mayoría absoluta con cuatro concejales, mientras que Chunta tiene uno y el PP, dos.

"Dimisión inmediata"

El futuro de Cucalón seguirá acaparando titulares en Aguarón y Campo de Cariñena. Este miércoles, el PP presentó sendas mociones para exigir su dimisión "inmediata" como alcalde y como presidente comarcal.

"Era consciente de la ilegalidad presunta de adjudicar contratos a su primo por valor de 108.000 euros y lo seguía haciendo. Por eso, no aportaba presupuestos, no pedía otras ofertas, ni solicitaba informes técnicos y no seguía los procedimientos de contratación legalmente establecidos. También ocultó en la declaración de intereses ante el pleno de constitución del ayuntamiento en 2023, su participación en la empresa Aguarón Energía y Desarrollo SL con la misma sede social que la empresa a la que adjudicaba los contratos", dice el escrito.

"Por otra parte, participó en los procedimientos de adjudicación, y en lugar de abstenerse por parentesco de consanguinidad tal y como exige la ley, realizó el pliego 'a medida' de la empresa de su primo, introduciendo criterios de proximidad y juicios de valor", continúa.

Por todo ello, y en virtud de los principios de honradez, honestidad, de buen gobierno y eficacia y eficiencia administrativa, exigen "la inmediata dimisión o renuncia de Lucio Cucalón" e instan al resto de concejales del PSOE del Ayuntamiento de Aguarón y a los consejeros comarcales a retirarle su apoyo.