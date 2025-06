Santos Cerdán pone al descubierto y compromete a Koldo: "En Aragón han pagado dinero, yo me entero de cuánto"

Aragón es una de las comunidades salpicadas por el escándalo de Santos Cerdán. El informe de 490 páginas de la UCO recoge varias menciones a la región y a la provincia de Teruel.

Teruel tiene su propio epígrafe en la investigación de la Unidad Central Operativa. Concretamente, el punto 7.2.2. del documento, en el folio 189. En él se hace referencia a un contrato de conservación de carreteras adjudicado por cerca de 6 millones de euros.

Todo gira en torno a una conversación fechada el 29 de enero de 2021 en la que el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, advirtió a Koldo García del resultado de la apertura de ofertas económicas de dos licitaciones, nombrando en este caso a Acciona, Marco y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

Dicho Whatsapp, enviado a las 11.47 de aquel 29 de enero, aparece recogido en su literalidad. En concreto, dice: "Centenario, acciona la más barata no temeraria. Teruel, marco+lic".

"Tratando de identificar el expediente concreto al que pudiera haberse referido Javier Herrero en esa conversación, se ha observado en la Plataforma de Contratación del Sector Público una adjudicación a la UTE formada por Marco y LIC, para la ejecución de operaciones de conservación en las carreteras del Sector TE-02, en la provincia de Teruel por importe de 5.770.068,18 euros", recoge el informe.

En este sentido, destacan desde la Guardia Civil, "es preciso destacar que, la apertura de sobres de oferta económica, según se refleja en el expediente administrativo, fue realizada el día anterior a la comunicación de Javier Herrero a Koldo".

"Asimismo, como ocurre de manera recurrente en el análisis que se está realizando de los expedientes objeto de investigación, la UTE adjudicataria obtuvo la máxima puntuación en la calificación técnica (1 de 31 licitadores – 90,25/100), resultando la decimotercera oferta más ventajosa en la primera proposición económica y la decimocuarta en la segunda proposición económica", agrega.

La referencia más llamativa, no obstante, aparece en la página 352. Concretamente, en una de las conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán. "Mira, ¿tú no tienes nada en Aragón? En Aragón te han dado dinero", le decía este último.

"¿A mí?", contestaba el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos. "No lo sé… a ti no, si tú dices que no, no", respondía el ya exnúmero 3 del PSOE, a lo que Koldo respondía: "No, no, no, te doy mi palabra".

"En Aragón han pagado dinero, y yo me entero de cuánto… (ininteligible, se escucha una campana de fondo) y cuando me entere te diré… (ininteligible, se escucha una campana de fondo) …un tal Alfonso", seguía Santos Cerdán según el informe de la UCO.



"Pero ¿sabes por qué va esto?", le espetaba. "Que no hombre, que no… no me lo creo… es un… es un buen hombre… A ver, tiene sus problemas", le apuntaba Koldo, a lo que el exsecretario de Organización contestaba con un "Koldo, por favor…".

En el informe no aparecen referencias a Huesca o Zaragoza, pero sí hay otras a Aragón. En concreto, a la mina Muga y la empresa Geoalcali SL. "Con fecha 16/12/2014, dicha empresa solicitó del Ministerio de Industria y los Gobiernos de Navarra y Aragón la concesión administrativa para la explotación del yacimiento. Esta convergencia de administraciones competentes para resolver dicha concesión administrativa propició la firma de una encomienda79 de gestión que, con fecha 16/06/2015, centralizó en dicho Ministerio la tramitación de los expedientes presentados por Geoalcali", recoge el escrito.

Según informaciones publicadas en su día, el 24 de diciembre de 2015 fue firmado el acuerdo entre Geoalcali y Acciona Infraestructuras para la construcción de este proyecto. "A este respecto, se ha localizado una anotación hecha por Koldo en el calendario de su teléfono móvil para el día 28 de diciembre de 2015 con el asunto 'Mirar si firmó acciona', guardando este comentario correlación temporal con la firma del 24 de diciembre para el acuerdo entre Geoalcali y Acciona", completan desde la UCO.

Las menciones llegan también al año 2017, cuando Fernando Merino, directivo de Acciona, y Koldo acordaron posponer una reunión para el martes 2 de mayo que incluiría una visita al “INAGA”, "en posible alusión al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental". En la misma línea, el 6 de octubre de 2017, Fernando Merino le preguntó a Koldo por el nombre y pueblo de un alcalde de una localidad afecta a la demarcación de Muga.