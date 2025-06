El ministro Torres evita respaldar a Pilar Alegría en su polémica con los jueces: "Respeto absoluto a la Justicia"

El ministro Ángel Víctor Torres ha evitado apoyar a Pilar Alegría en sus polémicas declaraciones sobre el instructor del Supremo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que "algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender".

Preguntado expresamente por las palabras de la ministra, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha mostrado su "respeto absoluto por la Justicia" y ha tirado de lugares comunes para no entrar en el asunto.

"No he podido escuchar a la ministra portavoz. Nada más terminar el Consejo de Ministros he cogido el AVE, he venido a Zaragoza, he tenido una reunión de trabajo con la Delegación del Gobierno y luego ya me he metido en el Consejo territorial de Memoria Democrática", ha afirmado.

Pese a todo, sí ha querido apelar a la presunción de inocencia "siempre". "En este caso concreto hay que tener en cuenta que todo parte de una información falsa en la que se afirmó que la Fiscalía había ofrecido un pacto al abogado de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha recordado.

También ha mostrado su confianza en el fiscal general del Estado: "Estamos en un Estado de derecho con separación de poderes. Hay muchas ocasiones en las que hay procesos judiciales que, incluso llegando a juicio oral, finalmente quedan en nada".

El titular de Política Territorial ha querido lanzar también un mensaje al PP, que "siempre dice quién debe dimitir pero no mira para Valencia o Madrid".

"No miran a representantes del Partido Popular de gobiernos de Rajoy o de Aznar que han terminado en presidio. No están para dar ningún tipo de lección. El señor Feijóo sufre una ansiedad desbordante, desbordada e hiperbólica que hace que no hablen en absoluto de asuntos que le interesan a la gente como la vivienda", ha expuesto.

Tanto es así que ha acabado diciendo que el PP está muy lejos de la realidad de las familias españolas. "Feijóo quiere ser presidente como sea y utiliza permanentemente la hipérbole y la descalificación. Creo que eso está alejando a la gente de la política", ha agregado.