Financiación y energía, prioridades de Aragón en los 10 minutos de 'frente a frente' entre Azcón y Pedro Sánchez

Diez minutos. Es el tiempo que tendrá este viernes Jorge Azcón para trasladar a Pedro Sánchez la larga lista de reivindicaciones de Aragón en la Conferencia de Presidentes, un escasísimo margen para hablar de asuntos capitales como el futuro de la sanidad, la educación o la crisis de la vivienda.

Con tan poco tiempo tocará priorizar, y el dirigente popular tiene claro cuáles son los dos asuntos que centrarán su intervención: la financiación autonómica y las inversiones necesarias en materia energética, claves para que la Comunidad pueda seguir atrayendo inversiones milmillonarias.

Aragón insiste en un nuevo modelo que tenga en cuenta la despoblación y la orografía, ya que, de no ajustar los ingresos al coste real de los servicios en el medio rural, en 2040 podría enfrentarse a un agujero más de 2.800 millones de euros, tal y como alertó la Cámara de Cuentas en uno de sus últimos informes.

En cuanto a la energía, pedirá garantizar la seguridad del suministro y mejorar exponencialmente la inversión que debe ejecutar el Gobierno de España en la red de transporte.

"No podemos seguir con un modelo del pasado para los desafíos del futuro. No puede ser que toda la inversión que ejecuta red eléctrica sea pública. Hay que cambiar el modelo y abrirla a la empresa privada. Si solo confiamos en la inversión pública estaremos perdiendo un tren que solamente pasa una vez en la historia", decía el propio Azcón en la última edición del Wake Up, Spain! organizado por EL ESPAÑOL.

Allí confirmó que todas las inversiones ya anunciadas tienen todo lo necesario para convertirse en realidad. "Pero para las que están llamando a la puerta, las subestaciones posiblemente no tengan capacidad suficiente. Si se permitiera que las propias empresas que van a invertir ejecutaran estos trabajos conseguiríamos muchos miles de millones de euros más", agregaba.

A este respecto, las comunidades del PP tienen tres peticiones muy concretas. Para los conservadores, es necesario invertir en redes eléctricas para conectar la producción de energía con el consumo de la misma. "Las redes son un elemento de crecimiento y desarrollo económico. Tenerlas te permite desarrollarte. No tenerlas te retrasa y te deja en desventaja", dicen en un escrito enviado este pasado jueves al ministro Ángel Víctor Torres.

También ven urgente desplegar una estrategia para que el almacenamiento avance y reforzar las interconexiones con otros países, ya que "España continúa operando prácticamente como una isla energética".

Carta al ministro

En la carta al ministro de Política Territorial, los barones dejan claro su rechazo a la "mutualización de la deuda autonómica", la financiación singular de Cataluña y la "fragmentación" de la Agencia Tributaria.

El 'no' a la ley de vivienda será otro de los ejes de las intervenciones de los líderes del PP. Los efectos, aseguran, son claros, ya que en solo dos años "han desaparecido 120.000 viviendas del mercado del alquiler", con precios que han alcanzado máximos históricos.

La normalización de la ocupación en el día a día de la sociedad española y la necesidad de asegurar un reparto equitativo de recursos en materia de inmigración y cerrar un pacto de Estado por la inmigración también aparecerán en la Conferencia de Presidentes.

Las claves

Solo las intervenciones de los presidentes autonómicos se alargarán, previsiblemente, durante más de tres horas.

El objetivo, como han venido trasladando desde el Pignatelli a lo largo de esta semana, es que de la reunión salgan "soluciones y hechos concretos", no solo palabras, pero visto el ambiente en estas jornadas previas nadie se atreve a poner la mano en el fuego.

"Tiene la obligación de escucharnos, le pagamos para eso”, destacaba el propio presidente aragonés horas antes de viajar a Barcelona anticipándose a lo que pueda pasar hoy. A este respecto, está por ver qué encaje tienen las medidas propuestas por Sánchez a las comunidades para resolver los problemas de vivienda, unos compromisos "recíprocos" que muchos barones han recibido con escepticismo.