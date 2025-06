Polémica en el examen de Física en la PAU 2025 en Aragón: falta de datos, interrupciones y alumnos cabreados

No hay examen de la PAU que no haya un cierto matiz o error que cause malestar en los alumnos. Otras comunidades como Valencia resonaron en las redes ante la inclusión de un editorial de ABC sobre la publicación del libro El odio de Luisgé Martín, que da voz a José Bretón. Una polémica que ha resonado por falta de moralidad.

Aragón tampoco se ha librado, pero no por el examen de Lengua Castellana y Literatura, sino por la prueba de Física. Se trataba del último examen de la jornada que se celebraba a las 18.15 este martes, 3 de junio, que se saldó con el cabreo y malestar por parte de los alumnos que realizaron el examen.

Esto se debe a que en un enunciado de un ejercicio había falta de datos que imposibilitaba hacer el ejercicio. Alumnos que estuvieron en dicha prueba han relatado a este periódico que hasta en tres ocasiones los auxiliares tuvieron que parar el examen para dar los datos necesarios para que este se pudiera realizar, lo que detonó frustración.

Debido al desencanto por el devenir del examen, los alumnos llegaron a reunirse en corrillos para elaborar una queja conjunta, que por el momento no ha llegado a nada. No solo eso ya que las redes sociales también han explotado por parte del estudiantado con quejas ante lo sucedido y piden explicaciones a los responsables.

Algunos de los mensajes en X sobre el examen de Física de la PAU 2025 en Aragón RRSS

Según informan desde la Universidad de Zaragoza, el problema se solucionó con indicaciones por parte de los profesores auxiliares para mejorar el enunciado. Asimismo, debido a ello se tuvo que alargar el tiempo del examen. Si normalmente son 90 minutos destinados a su realización, para Física los tribunales decidieron que se alargara para la tranquilidad de los estudiantes.

Otro de los motivos de esta extensión se debe a que se tenía que comunicar las indicaciones a todos los tribunales de la Comunidad y debido a las inclemencias temporales de granizo que golpeó a Calatayud fue más difícil ponerse en contacto con ellos, lo que se decidió que para todos los tribunales se alargara el tiempo y estuvieran "en igualdad de condiciones".