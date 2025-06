Azcón urge a Pilar Alegría a rectificar y pedir perdón por sus ataques al capitán Bonilla: "No es fango, es mentira"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha urgido este lunes a Pilar Alegría a pedir perdón y rectificar por calumniar al capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla con una acusación falsa.

“No puede ser que la portavoz del Gobierno de España se dedique a utilizar mentiras con objetivos políticos y para intentar desacreditar a la Guardia Civil. Es extraordinariamente grave y preocupante”, ha dicho el también presidente del PP-Aragón.

En su opinión, el hecho de que tanto Pilar Alegría como María Jesús Montero y Óscar López sostuviesen el pasado sábado que el exagente de la UCO quería "poner bombas lapa en los bajos del coche del presidente del Gobierno" es otro signo más “del deterioro” en el que se encuentra el Gobierno central en estos momentos.

“No es un bulo, no es fango. Es mentira, no tiene otro nombre”, ha agregado. Para Azcón, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya actuado “de forma coordinada” y que la secretaria general del PSOE-Aragón siga sin rectificar más de 24 horas después no tiene ningún tipo de sentido. Y más cuando los medios que difundieron la información han reconocido que era falsa y que no tenía “absolutamente nada que ver” con la realidad.

El dirigente popular también se ha referido a la ponencia del Tribunal Constitucional que avala la amnistía. Aunque ha pedido tiempo para acabar de ver y conocer exactamente el contenido de lo dicho por el TC, ha asegurado tener una opinión clara sobre la ley: “No respeta la Constitución ni el Estado de derecho, y esto mismo es lo que opinan la inmensa mayoría de los aragoneses y los españoles”.

Para Azcón, la amnistía está marcando la arbitrariedad de la política nacional. “Es lo que está haciendo que el respeto a la legalidad, al Estado de derecho, a la división de poderes y a la propia democracia esté atravesando un periodo especialmente complicado en España”, ha manifestado.

También ha recordado que la amnistía nació únicamente por los siete votos que necesitaba Sánchez para ser presidente del Gobierno. “Le hace un flaco favor a la democracia y a la Constitución española”, ha añadido.