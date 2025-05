A qué colegio fue la mejor nota de la EVAU en Aragón en 2024: llegó a rozar la perfección en el examen

Nervios, altas expectativas y presión inundan las bibliotecas y las aulas a escasos días de que comience la prueba que para los estudiantes de Segundo de Bachillerato resulta definitiva. La bautizada este año, de nuevo, como Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) tras pasar por Selectividad, EVAU o EBAU se celebra en Aragón el próximo 3, 4 y 5 de junio.

Ante la inminente celebración de los exámenes que terminarán de redondear la nota de los jóvenes aspirantes, muchos toman como referencia a los que rozaron la excelencia en años anteriores. En la última prueba celebrada, la que se alzó como la reina de bachillerato y de la entonces EBAU, fue Lucía Bas. Esta zaragozana logró acabar este periodo con un 13,980, a apenas unas décimas de la deseada perfección.

Quienes le acompañaron en el camino y le formaron para lograr la excelencia fueron sus profesores del Colegio de Nuestra Señora del Pilar Salesianos. Esta joven realizó sus estudios de Bachillerato en este centro educativo. Ante el conocimiento de la brillante nota que había logrado, la joven Lucía reconoce que no tardaron en llegarle las felicitaciones por parte de sus profesores: "Muchos me llamaron, me mandaron correos electrónicos, estaban contentos", explica.

Durante su etapa en Bachillerato en Ciencias de la Salud, la joven zaragozana tenía en mente y un objetivo claro: sacar el 10. "Tuve muy claro que iba a por el 10, hacía todo lo voluntario que ponían", recalca. A lo que añade: "Veía que con un 9,9 no iba a ser feliz, al final quería el 10 por el hecho de que todo el esfuerzo que había hecho se acabase premiando".

Con los buenos resultados obtenidos, su futuro estaba cada vez más claro que era estudiar el Grado en Biotecnología. Este vino motivado por su pasión por las ciencias que despertó en la etapa temprana de primaria y se reafirmó en la ESO cuando concluyó que su camino era la biotecnología con apenas 14 o 15 años.

Aunque reconoce que con la elevada nota que sacó le tentó estudiar medicina o el doble grado de Física y Matemáticas (FisMat) por el "hecho de saber que llegaba", reflexiona: "Al final sin vocación no iba a ser feliz en esas carreras". Además, el hecho de su hermano mayor estudiara la carrera la motivó en cierta manera para seguir su camino ya que para ella "es mi gran referencia".

Colegio de Nuestra Señora del Pilar - Salesianos

El Colegio de Nuestra Señora del Pilar - Salesianos conforma parte de la plantilla de centros educativos de la capital aragonesa. El histórico centro cuenta con más de 80 años de experiencia en el que acompañan a los estudiantes desde las etapas más bajas como es Educación Infantil pasando por Primaria y estudios superiores como la ESO o Bachillerato.

Entre su oferta educativa también se encuentran 6 Ciclos formativos de Grado Superior, 5 Ciclos formativos de Grado Medio y 2 ciclos de Grado Básico. Así, lideran la vanguardia ya que entre sus ramas que imparten se puede cursar el grado de Robótica e Informática.