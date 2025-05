El Gobierno de Azcón asume que no habrá presupuestos: “Los aprobaríamos en 10 de agosto y ya nos fastidiamos un San Lorenzo”

El Gobierno de Aragón ya asume por primera vez en público que no habrá presupuestos en 2025. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha dejado entrever en el Pleno del Parlamento aragonés que “parece” que no se aprobarán unas nuevas cuentas para este año y se mantendrán prorrogadas las de 2024.

Así se ha pronunciado este viernes en respuesta a las exigencias de Vox de afrontar una bajada de impuestos, especialmente del ITP, el AJD, de Sucesiones y Donaciones y del tramo autonómico del IRPF, asegurando que así lo recogía en el programa electoral del PP y en el pacto de gobierno firmado en agosto de 2023. “Ustedes prometieron una rebaja de impuestos a sus votantes”, ha sostenido el diputado Fermín Civiac.

Ante ello, Bermúdez de Castro ha sido contundente, mostrándose “a favor” de bajar los impuestos “de manera gradual” y “siempre y cuando no se vean perjudicados los servicios públicos”. Y, para ello, “se necesita una ley concreta o unos presupuestos” que “parece que no va a haber”. “Los aprobaríamos el 10 de agosto. Ya nos fastidiamos un 10 de agosto (San Lorenzo, patrón de Huesca) y esperamos no fastidiar un segundo”, ha afirmado, recordando que la investidura de Jorge Azcón ya coincidió con los días grandes de la capital oscense.

En este sentido, el consejero de Hacienda ha remarcado su intención “clara y contundente” de “tener unos impuestos más justos y acordes”, pero “acorde a las necesidades de gasto de la Comunidad”. “Aragón no se caracteriza por tener chiringuitos o lugares fáciles donde recortar. Aunque hay espacios de mejora, como la contratación del salud, no hay lugares donde hacer grandes ajustes de gasto público, porque luego queremos construir centrales nucleares”, ha señalado, en referencia a la propuesta que lanzaron desde Vox y que no recibió el apoyo del Parlamento.

Del mismo modo, Bermúdez de Castro ha reconocido que no es posible aplicar una rebaja masiva del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 4%, como pretendía el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que implicaría perder 100 millones de euros. “No podemos rebajar al 4%. Debemos ayudar a gente joven, en los municipios más pequeños y a ciertas viviendas”, ha expuesto el consejero.

Similar situación sobre Sucesiones, ya que la supresión del Grupo 2, dice, generaría un agujero de 40 millones de euros. “No puedes venir aquí a decir que quitemos Sucesiones sin decir de dónde quitamos 40 millones. Los sindicatos cobran 4. Faltan 36”, ha añadido.