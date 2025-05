La custodia compartida vuelve a ser “preferente” en Aragón: PP, Vox y PAR recuperan una ley suprimida hace seis años

La ley aragonesa volverá a recoger, seis años después, que la custodia compartida será preferente en el cuidado de los menores en caso de divorcio o separación de los padres. La última modificación de esta norma, en 2019, había suprimido ese carácter preferente, que ahora se recupera en el Código Foral aragonés, eliminando también como aspecto a tener en cuenta la dedicación de cada progenitor al cuidado de los hijos e hijas durante el periodo de convivencia.

Esta modificación de la norma ha salido adelante a propuesta del PAR y con los únicos votos de PP y Vox. El portavoz aragonesista, Alberto Izquierdo, sostiene que la ley únicamente fija el carácter “preferente” de la custodia compartida, “y no la obligatoriedad”, y que añade la posibilidad de declarar la custodia individual “si es más conveniente”.

Sin embargo, esta propuesta se ha llevado el voto en contra de Teruel Existe y toda la izquierda, que cree que se trata de un paso atrás en la defensa de la infancia. “Para nuestro grupo, la custodia compartida debe ser en positivo y no impuesta. Esta modificación no es neutra, sino que se camina hacia la custodia compartida de carácter preferente. No solo establecemos la preferencia, sino que eliminamos factores que se deben tener en cuenta”, ha apuntado el diputado del PSOE Darío Villagrasa.

Desde CHA consideran que esta modificación de la norma es “neutra, ineficaz e inútil” y que no tiene “efectos prácticos”, ya que “se acordarán las mismas custodias compartidas que si no la aprobaran”, que son “las que aconseje el interés del menor”. Mientras, Podemos cree que, con este cambio, se volverá a usar a los niños como “rehenes” para “causar daño a sus exparejas”, e IU mantiene que “cada caso es distinto” y no puede “imponerse” de forma preferente.

Igualmente, en Teruel Existe ven esta norma como un “innecesario encorsetamiento” a la labor del juez y que “no supone una mejora del bienestar del menor”, sino que, al contrario, “puede ser contraproducente”. “Lo esencial es que el juez valore la solución óptima. Con esta reforma, impedimos que se valore con libertad la fórmula que es más oportuna”, ha expuesto la diputada Pilar Buj.

Al contrario, desde el PP, la diputada María Navarro explica que, con esta modificación, “no estamos imponiendo ni limitando” una decisión, sino que se “respeta la autonomía del juez”. “Se da libertad al juez para estudiar caso por caso cómo defender el interés del menor”, ha añadido.

Finalmente, David Arranz, de Vox, mantiene que esta preferencia “no implica obligatoriedad”, sino que “se evita la arbitrariedad del juez”. “Si hay motivos, el juez los justificará y dictará una custodia individual por el interés del menor. ¿Dónde está el problema?”, ha aseverado.