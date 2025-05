Aragón retoma la compra de dos equipos de cirugía robótica: dos empresas pugnan por un contrato de tres millones

El Departamento de Sanidad ha retomado el proceso de compra de dos equipos de cirugía robótica tal y como lo ordenó el Tribunal de Contratos. Este órgano ordenó que se reanudara el concurso con las dos empresas que fueron excluidas por no presentar las ofertas al completo, lo que llevó a Sanidad a declarar el proceso como desierto y plantear una nueva licitación. Sin embargo, ahora se reanuda esa misma adjudicación con ambas compañías.

En concreto, la Mesa de Contratación excluyó a las dos empresas finalistas, Abex Excelencia Robótica y Medtronic Ibérica, por no presentar las tres opciones de contrato de mantenimiento que se exigían en el pliego. Entre las condiciones que se exigían a las candidatas estaba la de presentar tres posibles contratos de mantenimiento: uno integral “a todo riesgo”, otro “con algún tipo de restricción o exclusión” y un tercero a modo “preventivo”.

De hecho, el proceso se dio por concluido sin ni siquiera abrir las ofertas económicas, ya que tanto Abex como Medtronic presentaron únicamente un tipo de contrato de mantenimiento y además lo hicieron de manera incompleta. Abex ofrece un contrato del segundo tipo pero no indica el coste de las piezas excluidas, mientras que Medtronic ofrece un contrato integral, pero no mostraba su precio.

No obstante, el Tribunal de Contratos (Tacpa) anuló la exclusión de ambas empresas y ordena que se continúe con la valoración de las ofertas, dando la razón a las compañías cuando aseguraban que la falta de esos documentos no es motivo como para expulsarlas del proceso. “En la documentación preparatoria de la licitación, expresamente, no se indican las razones que asisten al órgano de contratación, o mejor dicho, la necesidad, para incluir como una obligación o requisito mínimo ofertar las tres tipologías del contrato de servicio mantenimiento finalizado el plazo de garantía”, argumenta el Tribunal en su resolución.

No en vano, el Tacpa reconoce que el Salud tenía la obligación de garantizar el servicio de mantenimiento para los equipos, pero incide en que “debería haberlo definido y concretado” en los pliegos.

Segundo recurso

Este proceso ya sufrió un primer contratiempo cuando el Tribunal de Contratos paralizó la licitación tras el recurso de otra empresa, CMR Surgical, que fue excluida por presentar su oferta fuera de plazo. Un mes después, el Tacpa autorizó a continuar el concurso asegurando que no había habido ningún problema técnico que imposibilitara a la compañía a cumplir los tiempos fijados en los pliegos.

Sin embargo, CMR no se ha rendido y a finales de febrero presentó un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Además, también se ha personado en el procedimiento de Abex y Medtronic, pidiendo que se desestimaran sus reclamaciones por incumplir los pliegos.

Un contrato de tres millones

El Departamento de Sanidad sacó a concurso la adquisición de estos dos equipos, por un coste máximo de 2,9 millones de euros entre ambos. Serán idénticos y dispondrán de consola de cirujano con visión 3D del campo quirúrgico y mandos de control, cuatro brazos robóticos para uso de instrumentación y endoscopio, grabadora de vídeo, simulador, instrumental médico y accesorios. El objetivo era que estuvieran en marcha a principios de 2025.

El primer robot “Da Vinci” en Aragón comenzó a funcionar en Viamed Montecanal en septiembre de 2022 y ha realizado alrededor de 300 intervenciones. Posteriormente, a lo largo de 2023 llegó al Hospital Miguel Servet y a Quirónsalud Zaragoza, y a final del pasado año se incorporó al Clínico. Se dedica principalmente a especialidades de urología, cirugía general y aparato digestivo y ginecología y se valorará la posibilidad de usar el equipo en otras especialidades.

La cirugía robótica permite una disección quirúrgica más precisa, reduciendo las posibilidades de error propias de la mano humana. A ello se suma una mayor libertad de movimientos en el campo quirúrgico gracias a los brazos robóticos informatizados, aportando mínima invasión y máxima seguridad. Además, el paciente requiere menos necesidad de transfusiones, menor tiempo de estancia hospitalaria y un regreso más rápido a sus actividades normales.