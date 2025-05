El PAR repetirá su congreso el próximo 14 de junio y lo abrirá a todos los exmilitantes que quieran volver al partido

El Partido Aragonés (PAR) ya tiene fecha para repetir su congreso, anulado por la Justicia en noviembre de 2022 por irregularidades. La ejecutiva celebrada este martes ha puesto fecha, al fin, a la cita, que en 2021 terminó con la reelección de Arturo Aliaga, dando cumplimiento a la última sentencia judicial, de febrero de este año.

Al congreso podrán presentarse todas las personas que hoy son miembros de derecho y, por tanto, están al corriente de pago y, además, todos aquellos que se marcharon y que muestren su voluntad de volver con los mecanismos que se articulen.

La ejecutiva de este martes ha aprobado el nuevo reglamento, mientras que, en el caso de los estatutos, regirán los de 2015 como decía la sentencia. Sus integrantes han facultado al administrador, Luis Estaún, para que se haga cargo de la organización del congreso y busque un emplazamiento.

El encuentro -el tercero desde que intentó desbloquear la situación- no ha estado exento de polémica, ya que parte de los miembros han amenazado por escrito con recurrir, lo que abocaría a los aragonesistas a un nuevo frente judicial.

La idea, si no surgen nuevos contratiempos, es que una vez que se publique el reglamento -en el que se concretará cómo tendrá que hacerse, por ejemplo, la recogida de avales en caso de que se presente más de un candidato-, los aspirantes sepan cuáles serán los siguientes pasos a seguir.

Por el momento, la única candidatura confirmada es la del único diputado del PAR en las Cortes, Alberto Izquierdo. Este último ha recorrido ya las 33 comarcas de Aragón, llegando a todos los municipios en los que el PAR tiene representación.

"Llegados a este punto, lo que espero y deseo de una forma muy especial es que todo aquel que quiera participar lo haga y que ojalá podamos formar todos parte de una única candidatura en la que el menos importante voy a ser yo. Si hay dos, sanamente trataremos de ganar y si no, tendremos que sumar", ha expuesto.

Aunque no se descartan candidaturas alternativas, nombres propios como Elena Allué ya han anunciado que no concurrirán en el proceso. "No es el partido en el que milité ni me representa", declaraba en marzo a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.