Azcón, contra Bildu por los 24 años del asesinato de Giménez Abad: "Sus ideas tienen ahora mucha más influencia política"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha arremetido este martes contra la EH Bildu y Pedro Sánchez por los 24 años del asesinato de Manuel Giménez Abad a manos de la banda terrorista ETA. “Hoy, Bildu está más presente que nunca en el escenario político de nuestro país. Sus ideas tienen mucha más influencia que entonces”, ha lamentado.

Para el actual presidente del PP-Aragón, Giménez Abad fue “un héroe de nuestra democracia”, ya que le asesinaron “por defender unas ideas y estar comprometido con los valores y las ideas que representa” la Constitución.

Pese a todo, cree que “no consiguieron matar las ideas que defendía”. Tampoco acabaron con una forma de hacer política basada en el diálogo. “Le gustaba cooperar, colaborar y aunar voluntades”, ha recordado.

Azcón ha resaltado que Bildu “todavía no ha condenado los asesinatos que cometió ETA” y ha subrayado que “el poder que pueden ejercer presionando al Gobierno de España es incompatible con la regeneración democrática y los valores democráticos”. “Su muerte no puede no servir para nada. Y por eso tenemos que seguir condenando los asesinatos que ocurrieron”, ha agregado.

Por su parte, Manuel Giménez Larraz, hijo del que fuera presidente del PP-Aragón, ha asegurado que, 24 años después, los actos de su padre son “muy relevantes”, no solo para su familia, sino para el conjunto de los ciudadanos.

“Él, como tantas otras víctimas del terrorismo, representaba los derechos y libertades de todos. Encarnaba los valores democráticos de nuestra sociedad, y es algo que no podemos evitar. A mi padre lo asesinaron por representar los valores democráticos de nuestra sociedad, pero también por representar las ideas de este partido”, ha subrayado.