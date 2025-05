El alquiler roza ya la barrera psicológica de los 10 euros por metro cuadrado en Aragón y amenaza con seguir subiendo

El alquiler sigue sin tocar techo en Aragón. Tras prácticamente cuatro años de subidas ininterrumpidas, la media roza ya la barrera psicológica de los 10 euros por metro cuadrado, cifras nunca vistas en la Comunidad, que encadena meses y meses de máximos históricos y ha pulverizado los registros previos al estallido de la burbuja inmobiliaria.

El escenario que se encuentran quienes quieren alquilar en 2025 nada tiene que ver con quienes lo hicieron en 2014, cuando se llegó a mínimos históricos. Entonces se pagaba una media de 5,8 euros el metro cuadrado, un 42% menos que en la actualidad.

Esto quiere decir que por un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados se están pidiendo en estos momentos rentas que, en muchos casos, superan con creces los 600 euros, por encima del coste de muchas hipotecas.

Hace 10 años, por ese mismo piso de 60 metros se pagaban menos de 350 euros, una cantidad mucho más asumible y que, vista con los ojos del presente, parece incluso irrisoria.

Alquilar es especialmente difícil en barrios de Zaragoza como el Centro, el Actur o Romareda, pero no hay zona que se libre de los incrementos, y en el medio rural no hay mejores noticias, ya que la falta de obra nueva y vivienda rehabilitada hace que las pocas casas que salen en alquiler lo hagan a precios desorbitados.

En el conjunto de la Comunidad, la media es de 9,9 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 0,7% mensual, un 3,9% trimestral y un 11,8% interanual, según los últimos datos de Idealista.

El repunte de los precios es especialmente significativo en la provincia de Zaragoza, donde el alquiler alcanza ya los 10,2 €/m², también en su punto más alto desde que se tienen registros.

La provincia lidera la escalada regional con una variación anual del 11,5% y un incremento mensual del 0,7%, lo que refleja la fuerte presión de la demanda sobre una oferta que no crece al mismo ritmo. Esto se ve, especialmente, en Zaragoza capital, donde se llega a los 10,6 euros por metro cuadrado.

En Huesca, el precio del alquiler se mantiene estable en 9,6 €/m², sin variaciones mensuales, aunque registra un crecimiento del 9,9% en los últimos doce meses. La provincia igualó su máximo histórico el mes pasado, lo que muestra cierta contención reciente tras meses de subidas, siendo uno de los pocos 'brotes verdes' que se ven en la Comunidad.

Por su parte, Teruel, aunque sigue siendo la provincia más asequible de Aragón, con un precio medio de 7,4 €/m², ha experimentado el mayor incremento interanual: un 14,3 %. No obstante, en abril ha registrado un leve retroceso mensual del 0,3 %, alejándose ligeramente de su récord alcanzado en febrero (7,6 €/m²).

La barrera psicológica de los 10 euros/m² ya es una realidad en Zaragoza y amenaza con consolidarse como el nuevo estándar autonómico, cuestión que plantea desafíos para la población y para las políticas públicas de vivienda.

Tanto ayuntamientos como el de Zaragoza como el propio Gobierno de Aragón han anunciado proyectos para ampliar el parque de vivienda pública de alquiler. No obstante, muchas de las personas que están buscando establecerse en la actualidad se están encontrando verdaderos problemas para encontrar piso. La sensación de 'generación perdida' es cada vez más latente, y aunque hay quien cree que las viviendas no pueden subir mucho más, las estadísticas no invitan, precisamente, al optimismo.