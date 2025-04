Aragón manda agua y autobuses para auxiliar a las "cientos de personas" que siguen atrapadas en los trenes por el apagón

El líder regional asegura que aún se necesitarán "horas" para recuperar la normalidad y no descarta que las clases puedan suspenderse este martes si no hay energía suficiente.

La recuperación del suministro eléctrico avanza "muy poco a poco" en Aragón, según ha informado este lunes el presidente de la comunidad, Jorge Azcón. Tras dos reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) y una tercera convocada para esta tarde a las 20.00, el Ejecutivo autonómico trabaja intensamente para restablecer la normalidad tras el gran apagón que afecta a la región.



La energía ha comenzado a entrar desde el norte de la Comunidad, extendiéndose desde Jaca hacia Huesca y Zaragoza. En las últimas horas, también ha llegado a Teruel. Según Azcón, los hospitales han sido prioridad absoluta y todos cuentan ya con suministro, ya sea a través de la red eléctrica o mediante generadores de emergencia.



Sin embargo, la situación sigue siendo delicada. El 112 continúa recibiendo llamadas relacionadas con la falta de luz, desde personas atrapadas en ascensores hasta casos médicos urgentes. Ante esto, el presidente ha insistido en pedir "máxima prudencia" a la población, reducir al mínimo la movilidad y reservar el uso de los servicios de emergencia para los casos estrictamente necesarios.



Uno de los principales focos de preocupación es la situación de cientos de pasajeros atrapados en trenes de alta velocidad (AVE) y en estaciones como la de Calatayud, donde, según Azcón, se concentran cerca de mil personas. "No hemos tenido respuesta ni de Renfe ni de Adif", ha lamentado el líder regional, quien ha asegurado que el Gobierno de Aragón, en colaboración con la Guardia Civil, está organizando autobuses para evacuar a los afectados y llevarles agua.



La localización de los trenes, algunos aún detenidos en plena vía, se ha confirmado mediante el helicóptero del 112. En materia de seguridad ciudadana, Azcón ha informado que, por el momento, la situación se mantiene bajo control y sin incidentes graves. El alumbrado público funcionará con normalidad en Zaragoza y Huesca, lo que ayudará a mantener la calma en las zonas afectadas.



La incertidumbre persiste respecto al regreso de la actividad escolar este martes. El CECOPI analizará esta tarde los informes de Endesa y Red Eléctrica para determinar si los colegios dispondrán de suministro suficiente. De hecho, no se descarta que, en caso negativo, tengan que quedarse en sus casas.



Sobre las causas del apagón, Azcón ha explicado que el Gobierno central todavía no ha podido precisar el origen de la avería, y que la vicepresidenta de Transición Ecológica, con la que ha podido hablar esta tarde, le ha pedido no entrar en especulaciones. Aunque Aragón, por su cercanía a Francia, está recuperando el suministro más rápido que otras comunidades, el presidente ha advertido de que el restablecimiento completo podría prolongarse varias horas más, sin un horizonte claro de resolución.



No se descarta, de hecho, que Aragón tenga que declarar el nivel 3 de emergencia, aunque por ahora se mantiene la prudencia dada la recuperación progresiva de la energía en parte del territorio.