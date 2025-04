Las Cortes de Aragón analizarán el impacto de los centros de datos: “Hay dudas que no se han resuelto”

Unanimidad en las Cortes de Aragón para crear una Comisión de Estudio sobre el impacto de la expansión de centros de datos en el territorio. Todos los partidos han apoyado la puesta en marcha de este órgano para analizar en detalle la incidencia de este nuevo sector en el territorio, poniendo el foco en el consumo de recursos clave, como el agua o la energía.

Esta comisión de estudio ha sido propuesta por Vox e Izquierda Unida, que han recibido el apoyo de toda la Cámara aragonesa para estudiar el impacto conjunto de estas instalaciones casi tres años después de la puesta en funcionamiento de los primeros centros de Amazon Web Services en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Desde entonces, y principalmente en el último año, se han anunciado diversos proyectos de otras multinacionales, como Microsoft, Blackstone o Box2Bit.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha puesto sobre la mesa las “dudas” que “no se han resuelto”, incidiendo en el consumo de agua y energía, principalmente después de que AWS haya pedido aumentar un 48% su capacidad máxima de agua. “Estamos ante un fenómeno que va a cambiar el modelo productivo y condicionar los recursos que disponemos, y seguimos poniendo alfombra roja sin debate, análisis ni planificación. El interés general debería ser hacer esto bien”, ha expuesto.

Casi paradójicamente, el lado opuesto en el hemiciclo ha presentado una propuesta similar, aunque con un talante menos agresivo. Juan Vidal, de Vox, ha reconocido que Aragón está ante una “oportunidad histórica”, pero, añade, ello requiere “una planificación sólida”. “Apoyamos el desarrollo tecnológico, pero no a cualquier precio. No queremos que se repita el despliegue desordenado de renovables de la época del PSOE de Lambán. Aragón no puede ser una simple plataforma logística, sino un referente en innovación”, ha señalado.

El Partido Popular ha avalado la creación de esta comisión de estudio para abordar, con “absoluta transparencia”, una “oportunidad como nunca antes había existido” para la Comunidad. “Aragón se consolida como un polo tecnológico, atrayendo importantes inversiones. Los centros de datos son clave para la soberanía digital de la Comunidad, son la base de servicios esenciales que todos utilizamos y para digitalizar la sanidad y la educación, y poder aprovechar la inteligencia artificial”, ha afirmado la diputada María Navarro, que ha asegurado que se está “sobredimensionando” el impacto en el consumo de agua.

Desde el PSOE, la portavoz adjunta, Leticia Soria, ha reclamado que esta comisión de estudio se afronte de una forma “constructiva” y sin llevar las conclusiones de antemano. “Nos parece bien estudiar de manera exhaustiva en qué están consistiendo esa expansión de centros de datos de manera constructiva, para poder profundizar en nuevas oportunidades industriales y económicas. Algunos portavoces parece que ya tienen asumidas las conclusiones. Si ya tenemos las conclusiones de antemano, flaco favor nos hacemos”, ha resaltado.

A su vez, el portavoz de CHA, José Luis Soro, considera que este “aluvión” de proyectos debe ser estudiado “con sosiego, datos y transparencia”, con el objetivo de tener “una estrategia de futuro”. “Una comisión de estudio tiene todo el sentido para detenernos y revisar decisiones fundamentadas, favoreciendo un desarrollo local sostenible. Tenemos que reflexionar sobre las reglas del juego y qué soberanía estamos dispuestos a ceder y a cambio de qué”, ha apuntado.

Del mismo modo, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha lamentado que este tipo de instalaciones “no expliquen demasiado bien en qué consisten” y dejen “datos contradictorios”, por lo que resalta la importancia de “no repetir” el “error” de la expansión “desordenada” de las renovables. “Es más que pertinente plantear un estudio concreto para realizar una planificación clara y evitar una saturación excesiva. Solo se destacan las ventajas, pero tenemos serias dudas de la vertebración territorial”, ha subrayado.

Finalmente, Andoni Corrales, de Podemos, ve esta comisión “necesaria e imprescindible” para “conocer las verdades” de estas macroinversiones en el territorio, y Alberto Izquierdo, del PAR, espera que esta comisión “no se use para dar falsedades” y que los centros de datos no terminen convirtiéndose en “una herramienta electoral”.