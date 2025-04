Aragón convocará el próximo año oposiciones para cubrir más de 2.500 plazas y acercarse al 8% de temporalidad

El Gobierno de Aragón ha dado un empujón a la cobertura de plazas de funcionarios y acercarse al objetivo marcado por ley del 8% de temporalidad, que actualmente es casi cuatro veces superior, en el 30%. Para ello, prevé realizar a lo largo de 2026 los exámenes y procesos selectivos para cubrir más de 2.500 vacantes, correspondientes a las ofertas de empleo público de los últimos tres años.

No en vano, sólo en 2024 se adjudicaron casi 1.300 plazas de oposiciones que llevaban años de atasco, lo que significa nombrar a 25 funcionarios cada semana, o unos 3,5 al día. Además, se prevé completar otras 1.400 vacantes a lo largo de este año, completando hasta 327 procesos selectivos que no se habían iniciado.

Un “inmenso” atasco de plazas que se espera finalizar en el próximo 2026, cuando se puedan celebrar los exámenes de las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, previsiblemente en el segundo semestre. Serán, en total, 2.564 plazas de oposiciones libres. “Si conocen a alguien que quiera hacerse funcionario, que lo intenten. Será una oportunidad única en los próximos años”, ha destacado el director general de Función Pública, Antonio Villacampa.

Con ello, en el Gobierno aragonés confían en finalizar la legislatura “muy cerca” del máximo fijado por la ley del 8% de interinos, y que actualmente se encuentra en el 30%. “Fue un objetivo ambicioso para el que no se prestaron los medios necesarios. Podría hacerse de forma que todos los interinos pasen a ser fijos, que todos los tribunales han desechado, o que no entre nadie que no cumpla. Nos hemos quedado en una parte intermedia. Hemos hecho procesos de estabilización con la inmensa mayoría de interinos y a los que llevaban mucho tiempo se les ha dado la oportunidad de acceder con plaza fija con un concurso de méritos”, ha explicado Villacampa.

Del mismo modo, desde el Gobierno de Aragón se ha tratado de dar otro impulso a la promoción interna, facilitando que los funcionarios que se incorporen puedan desarrollar una carrera profesional.

La nueva Ley de Función Pública, antes del verano

Paralelamente, en el Departamento de Hacienda ya trabajan en una nueva Ley de Función Pública con la que esperan modernizar una norma de 1991 y que se había quedado obsoleta, incorporando conceptos de digitalización e inteligencia artificial.

Su objetivo es llevar el anteproyecto a las Cortes de Aragón en verano para que pueda estar tramitada y aprobada a lo largo de la legislatura. Para acercar posturas, consciente de la necesidad de pactar con la oposición, desde el Departamento esperan mantener reuniones previas con el resto de partidos para llevar algunos temas ya resueltos. “No esperamos que tenga grandes oposiciones políticas, pero nos afecta a todos y esperamos encontrar consensos sin problemas. Sería un gran avance para los aragoneses”, ha apuntado Villacampa.

Junto a esta norma, el área de Función Pública trabaja en otros tres proyectos, como un decreto de indemnizaciones por servicios, la evaluación de los puestos de trabajo de toda la administración o un plan de prevención de riesgos, que es obligatorio por ley.