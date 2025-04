Muere el papa Francisco: así fue la visita de Jorge Azcón y Natalia Chueca al Vaticano

El papa Francisco ha fallecido este lunes 21 de abril en Roma. Tras pasar más de un mes hospitalizado había vuelto a su residencia en la Casa Santa Marta. Este domingo saludó a los fieles desde el balcón de la logia central de la fachada de la basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi y después recorrió la plaza en papamóvil.

El pasado mes de agosto, el papa Francisco recibió en audiencia privada en el Vaticano al presidente de Aragón, Jorge Azcón; a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y al arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano.

Este mes de octubre se cumplirán 40 años de la visita de Juan Pablo II a la capital aragonesa, aniversario que las instituciones aragonesas querían celebrar con el Papa en Zaragoza, algo que ya será imposible. La alcaldesa, Natalia Chueca le pidió en aquella visita al Santo Padre una bendición en vídeo para los zaragozanos que se proyectaría durante las Fiestas del Pilar del 2024. “Sería un honor y un privilegio”, ha dicho la alcaldesa. Sin embargo, el video nunca llegó.

El Papa se mostró “cercano, agradable y cariñoso” durante el encuentro, según explicó Azcón. Los asistentes pusieron sobre la mesa cuestiones que afectan directamente a Aragón como el reconocimiento del Papa Luna o la situación de los bienes eclesiásticos en conflicto con Cataluña. “También hemos abordado otros temas importantes en el mundo como el fraude electoral que se ha producido en Venezuela. Es muy difícil prever cuál va a ser el resultado final, pero hay preocupaciones que nos unen desde Zaragoza y Aragón con lo que ocurre en Hispanoamérica. Hay que recordar que la Virgen del Pilar es la Virgen no solamente de nuestra comunidad autónoma, sino de la Hispanidad, de ahí que sintamos muy de cerca los problemas que ocurren en Hispanoamérica”,señaló Azcón.

“Que no haya democracia plena, que en Venezuela hoy no se respete el resultado de las elecciones no va a mejorar la vida de la gente y eso evidentemente le preocupa al Papa, porque al Papa lo que le preocupa son los problemas cotidianos de todas las personas”,completó.

En lo que respecta a los bienes en disputa, el Pontífice fue “absolutamente sensible” y recordó que “los cauces procedimentales por los que se tienen que resolver esos conflictos son los establecidos”. Y sobre el Papa Luna, señaló que “es la Congregación para la Fe la que tiene que avanzar en los trabajos de la Iglesia”. “Nos consta que se está actuando para que finalmente su figura pueda reconocerse y lo tengamos dentro del acervo de la Iglesia Católica y como otro de los símbolos de nuestra comunidad autónoma”, agregó el presidente aragonés.

Para la alcaldesa, fue una visita “muy emocionante”. Entre otros presentes, entregó al Papa una talla de la Virgen del Pilar y un libro de la escritora Irene Vallejo, nombrada hija predilecta de Zaragoza en 2019, así como jamón de la tierra. “Sabemos que le gusta y así también damos a conocer nuestros productos”, comentó.

Mientras, el líder regional obsequió al Santo Padre con un manto bordado que la pasada semana fue bendecido y colocado sobre la imagen de la Virgen del Pilar. Se trata de una pieza que contiene mensajes vinculados al Papa y a Aragón: el escudo heráldico de su pontificado, los colores heráldicos de España, Aragón, Zaragoza y la Compañía de Jesús y detalles que simbolizan el río Ebro, la estrella mudéjar de Teruel, la albahaca de Huesca o el mapa de la Comunidad. También están reflejados los colores de Argentina, país de nacimiento del papa Francisco, y del Vaticano.

El manto iba acompañado, además, por una pequeña publicación manuscrita por el padre Jesús María Alemany, presidente de honor del Seminario de Investigación para la Paz, y un diploma artesanal firmado por el presidente de Aragón con contenidos alusivos al Papa.

A todos estos obsequios se une el aguamanil de cerámica de Muel, elaborado en el taller de dicha localidad, que le dio el arzobispo de Zaragoza. En el jarro se puede ver un buen pastor y en la palangana el escudo y el lema de Francisco, todo con la decoración típica de esta escuela de cerámica. "El Santo Padre ha sido muy fraternal y agradable, ha mostrado el cariño que tiene a nuestra tierra, y hemos recordado lo que supuso la visita de san Juan Pablo II a Zaragoza hace 40 años", quiso destacar Carlos Escribano.

El Pontífice, por su parte, entregó al presidente Azcón como cabeza de la delegación aragonesa una reproducción de uno de los relieves que ilustran la puerta central de la basílica de San Pedro en el que aparecen las imágenes De San Pedro y San Pablo. Además, le obsequió con un rosario, una medalla conmemorativa del Vaticano y cuatro libros: la encíclica ‘Laudato si’ y las exhortaciones y las exhortaciones ‘C’est la confiance’, ‘Querida Amazonia’ y ‘Christus vivit’.