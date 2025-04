El problema de los pueblos de Aragón ante la llegada de miles de temporeros: "No tenemos vivienda para todos"

Mayo suele significar la llegada masiva de trabajadores a diferentes comarcas aragonesas. La madurez de la fruta trae consigo la necesidad de incrementar la oferta de trabajo ante la ardua tarea de recoger kilos de frutas que se podrán disfrutar en la época estival. Pueblos de la Comarca de Valdejalón como La Almunia de Doña Godina o Ricla se preparan para recibir a miles de temporeros que se afincarán en sus municipios a lo largo de dos meses.

La cereza es la fruta por excelencia de la temporada y sus características propician que los agricultores tengan que incrementar su plantilla de trabajadores. "Hay empresas que llegan a acoger 1.500 trabajadores en esta época", reconoce el alcalde de La Almunia de Doña Godina, Ángel Noé Latorre. Así, esperan que en su propio municipio a vistas haya una "población flotante" de alrededor de 2.000 personas, en su mayoría, extranjeros guineanos, subsaharianos, búlgaros y rumanos.

Aunque el número depende mucho de cómo avance la temporada, ya que como el mismo regidor admite "estos últimos quince días son claves a causa de una posible helada" lo que propiciaría menos trabajo y por tanto una disminución de temporeros: "Entre ellos mismos se comunican si va a haber más o menos faena y lo mismo ocurre con las empresas", explica Noé.

Ante la crecida temporal de población en los municipios de la comarca de Valdejalón, la experiencia de años hace que muchas empresas proporcionen sus propios locales para albergar a un gran número de trabajadores que ya vienen con vivienda asegurada. Aunque como bien admite el regidor de La Almunia "siempre viene gente sin contratos de trabajo y los tenemos por aquí buscándose la vida".

Esta llegada sin control de trabajadores viene acompañada de un problema que persiste a lo largo de los años y ahora se encuentra más atenuado como es la vivienda: "No tenemos, está todo más o menos colmado. No hay más vivienda para que pueda venir más gente a trabajar", lamenta.

Ante ello, desde el consistorio almuniense y Cruz Roja han activado una campaña para proporcionar elementos básicos a los temporeros que acuden a la zona del Valdejalón. Así, se hace un llamamiento no solo de ropa y calzado de hombre, sino también de mantas o sacos de dormir. Estos se podrán entregar en la sede de Cruz Roja de La Almunia los lunes de 16.00 a 18.00.

Asimismo, desde el Ayuntamiento activan un mayor control de la seguridad de sus calles ante el incremento de habitantes. Aunque como el mismo regidor de La Almunia reconoce "no suele haber problemas": "El mayor problema es el alcohol, algún robo más, pero no es una población que dé excesivos problemas, los vecinos estamos acostumbrados", reconoce. Por ello, sí que se incrementa el número de horas de patrulla de la Policía Local y la Guardia Civil, pero no ven necesario un aumento de agentes.