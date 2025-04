Azcón cree que Moncloa “no está para dar lecciones” sobre la acogida de migrantes: “Nos obliga sin aportar recursos”

“El Gobierno de España no está en disposición de dar lecciones de nada”. Así ha respondido al presidente de Aragón, Jorge Azcón, después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, amenazara con acciones legales ante la negativa a enviar los datos sobre el censo de migrantes no acompañados, siendo Aragón la única región que no ha proporcionado esta información.

Desde el Ejecutivo aragonés presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el requerimiento de facilitar los datos relativos a las plazas y ocupación de los centros de menores, que fue admitido a trámite por el TSJ de Madrid. El Ministerio tiene diez días hábiles para presentar alegaciones y, después, el Tribunal resolverá el auto.

Ante ello, el ministro Torres planteó la posibilidad de recurrir “a aquellos mecanismos administrativos, jurídicos y de otra índole” para asegurarse de que el Gobierno de Aragón cumpla con las exigencias de Moncloa. “Corresponde al Gobierno de España exigir estos datos de forma correcta y esperamos no tener que acudir a los tribunales para que se preserve el derecho de los menores”, ha expuesto.

Del mismo modo, el Supremo obligó al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar en diez días la acogida de unos mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las islas y que han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo. Sin embargo, Moncloa ha presentado un recurso contra este auto, sosteniendo que la acogida de estos menores corresponde a la comunidad autónoma canaria.

Por este motivo, Azcón ha cuestionado que, mientras Moncloa obliga a las comunidades a hacerse cargo de los menores “sin aportar recursos”, el propio Gobierno central “diga que ya verá en qué tiempo y cómo puede hacerse cargo”, más aún cuando “llega a acuerdos con fuerzas como Junts”, que “solo busca discriminar y segregar a esos menores”.