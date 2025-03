El pueblo viejo más famoso de Aragón busca alternativas para evitar su desaparición: "Nos sentimos olvidados"

El pueblo viejo más famoso de Aragón busca alternativas para evitar su desaparición. El pasado mes de enero fue incluido en la lista de monumentos y espacios ‘en peligro de extinción’ por parte de la Fundación de Monumentos Mundiales (World Monuments Fund). El llamamiento ocupó páginas enteras en periódicos y medios digitales y minutos de informativos de radio y televisión. Pero nadie en el Gobierno de España se ha preocupado por su situación. Y eso que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tiene asignado un plurianual de siete millones de euros. “Nos sentimos olvidados, por decirlo cariñosamente”, admite Carmelo Pérez, alcalde de Belchite.

El aviso no puede ser más claro: si no se actúa cuanto antes, en 20 años podrían desaparecer los monumentos más importantes. La falta de mantenimiento y el paso del tiempo han hecho que actualmente solo queden en pie un 15% de las edificaciones. El viento, la lluvia, el frío y el sol han ido ‘comiéndose’ las ruinas, vivo recuerdo de los horrores de la Guerra Civil y, por ahora, parecen ir ganando la batalla.

En los últimos años, Belchite lo ha intentado todo para conseguir fondos. El Ayuntamiento ha invertido un millón de euros 'a pulmón', pero se necesita mucho más. Por eso, desde el Consistorio trabajan en un proyecto que poder financiar con el 2% Cultural. Con este objetivo, Pérez ha visitado Madrid para reunirse con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. “De ella no dependen los siete millones de los PGE, pero al menos nos orientó sobre qué tenemos que hacer para acceder a los fondos. Al ministro le enviamos una carta, pero no nos ha atendido todavía”, lamenta.

Pérez no se explica que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya puesto todavía ni un euro. “El Gobierno de Aragón ha invertido poco, pero ha invertido. Prefiero que se vaya así, poco a poco, a que digan que nos van a dar siete millones y luego no venga nada”, agrega.

Que no haya un nuevo presupuesto no es una excusa, dado que la partida aparece en los prorrogados. Se trata, por tanto, de una cuestión de voluntad. Por el momento, el Ayuntamiento está trabajando para marcar una serie de prioridades de cara a acogerse al citado 2% Cultural.

En los últimos años, recuerda el regidor, se han ejecutado varios proyectos en Aragón con cargo a este programa. Ha habido partidas de 200.000 euros, de 500.000… Un dinero que, en cualquier caso, vendría estupendamente a este enclave, en el que se han rodado grandes superproducciones como ‘Spider-Man: lejos de casa’ o la última temporada de uno de los ‘spin-off’ de ‘The Walking Dead’. El problema son los plazos. Especialmente teniendo en cuenta que “cada vez las urgencias van a más”.

Desde Belchite esperan tener una respuesta del Ejecutivo central a lo largo del año. “Nosotros pondremos también la parte que corresponda. Hasta la fecha no nos ha temblado la mano en ese sentido”, remarca.

Interés de Hispania Nostra

La delicada situación del pueblo viejo de Belchite también ha llamado la atención de la asociación Hispania Nostra, famosa por su Lista Roja de patrimonio en riesgo de destrucción o desaparición.

La entidad acudió esta pasada semana de la mano de la Fundación de Monumentos Mundiales para ver in situ su estado actual. El objetivo: dar visibilidad y sensibilizar a la población de la necesidad de apostar por su mantenimiento. Hasta allí fueron estudiantes “de medio mundo”, un nuevo toque de atención a las instituciones ante el deterioro de un patrimonio que no puede esperar más.