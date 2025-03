Aragón pide medidas cautelares ante la petición de información de Moncloa para acoger menores inmigrantes

El Gobierno de Aragón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia de aportar información sobre el número de menores atendidos en la comunidad autónoma, solicitando medidas cautelares. Desde Moncloa se dio de plazo hasta el 31 de marzo para que notificasen su capacidad de acogida de menores migrantes y facilitasen el número que tutelan en la actualidad.

Así lo ha dado a conocer el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Pleno de este jueves, en el que ha tratado de acercarse a Vox mostrando su condena a la inmigración ilegal "antes, ahora y en el futuro". “Nunca el PP ha defendido la inmigración ilegal. Lo que ahora defiende el PP es una declaración de emergencia nacional. No tenga la más mínima duda”, ha señalado el presidente aragonés.

Paralelamente, el Ejecutivo aragonés anunció su intención de llevar al Tribunal Constitucional el decreto de reparto de menores, pactado entre el PSOE y Junts. Desde el Gobierno de Azcón consideran que este acuerdo sólo prima las “urgencias personales y políticas” de Sánchez y que "despliega a los inmigrantes de forma indiscriminada" por las comunidades autónomas.

No en vano, Azcón sigue con el objetivo de aprobar un Presupuesto con Vox para 2025. Todavía sin dar plazos ni fechas límite, el líder del Ejecutivo ha reiterado su “voluntad” de “llegar a un acuerdo” para tener cuentas este año, consciente de que las líneas rojas de los de Abascal son acabar con la inmigración ilegal y mostrar su rotunda oposición al Pacto Verde europeo.

Respecto a las políticas europeas, Azcón se ha definido como “crítico defensor de la Unión Europeo”, rechazando aspectos como la Ley de Bienestar Animal, que ve “absolutamente reprobable”. “Voy a estar en contra de todo aquello que esté en contra de los aragoneses”, ha incidido.

Azcón respondía así a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que le ha reclamado una posición clara respecto a estos dos asuntos, centrándose en el rechazo a la inmigración. “Claro que hay relación entre inmigración ilegal y delincuencia, pero no es políticamente correcto. No tiene sentido acoger ilegales y repartirlos alegremente por la Comunidad. Me gustaría que hiciera una condena expresa a la inmigración ilegal”, ha subrayado el exvicepresidente primero.

